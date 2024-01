BV oprichten kan nu digitaal

Sinds 1 januari kunnen ondernemers online een BV oprichten. Tot dit jaar moest de ondernemer langs bij de notaris om een notariële akte te ondertekenen. Dit proces kan nu digitaal afgehandeld worden.

Dat het oprichten van een BV online moet kunnen, vond de Europese Commissie in 2018 al. Er werd toen een richtlijn uitgebracht waarin stond dat de drempel voor het oprichten van een besloten vennootschap verlaagd moest worden. Nu is de implementatie van deze richtlijn ook in ons land een feit.

Digitale afhandeling notariële akte

Ondernemers kunnen een BV niet zelf inschrijven bij de Kamer van Koophandel, dat blijft met de nieuwe wet ook zo. De oprichting gaat vanaf nu met een digitale notariële akte. In plaats van langs te gaan, kan een ondernemer nu beeldbellen met de notaris.

De notaris moet gebruikmaken van een digitaal identificatiemiddel, waarna de akte wordt ondertekend met een digitale handtekening. De notaris toetst nog steeds of het wettelijk verstandig is om de BV op te richten en of alles volgens de regels gebeurt. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de notaris een digitale oprichting weigeren. In dat geval moet de ondernemer wel langskomen bij de notaris.

Makkelijker BV oprichten

Door deze wetsverandering moet het oprichten van een BV nu makkelijker worden. Of het ook goedkoper wordt, door lagere notariskosten, is onduidelijk. Tijdens de coronapandemie was het ook mogelijk om een notariële akte digitaal af te handelen door beeldbellen. Het was toen een tijdelijke oplossing, maar dit systeem is vanaf dit jaar dus blijvend.