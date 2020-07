Amsterdam derde startup-stad van Europa

Amsterdam is de twee na beste startup-stad van Europa. Onze hoofdstad is zelfs Parijs en Berlijn voorbijgestreefd. In Europa presteren alleen Londen en Stockholm beter.

Dat Amsterdam het dit jaar zo goed doet, komt mede dankzij vaderlandse spelers als Adyen en Picnic. Maar ook de Europese hoofdkantoren van multinationals als Netflix en Uber dragen bij aan de groei.

Van 15 naar 12

Die groei is te vinden op de jaarlijkse ranglijst van Startup Genome. Deze ranking kijkt naar zaken als financiering, verbondenheid, marktbereik, kennis en talent. Amsterdam is dit jaar drie plekken gestegen, van plek 15 naar 12.

Onze hoofdstad excelleert vooral op het gebied van verbondenheid. Amsterdam heeft goede logistieke en sociale verbindingen met de rest van de wereld. Ons land was ook niet voor niets nummer één op de Global Connectedness Index van DHL.

Succesvolle IPO van Adyen

Wat ook meehelpt aan de goede score van Amsterdam is de succesvolle IPO van de Nederlandse betaaldienst Adyen in 2018. Het bedrijf sloot haar eerste beursdag af met een waardering van 13 miljard euro. Inmiddels is het zo’n 39 miljoen euro waard.

Dingen die beter kunnen

Er zijn echter ook wat op- en aanmerkingen te plaatsen bij de rol van Amsterdam (en de rest van Nederland) met betrekking tot startups. Zo doen we het niet goed op het gebied van patenten. Ondernemer storten zich hier vooral op innovaties op het gebied van businessmodellen in plaats van in te zetten op intellectueel eigendom, zo stelt Sprout.

Ook wat betreft de hoogte van Serie A-investeringen blijven we wat achter. De mediane ronde bedroeg vorig jaar zo’n 2,13 miljoen euro, terwijl dat wereldwijd op 2,4 miljoen euro lag.

De volledige ranking:

