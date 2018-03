Alibaba steunt nieuwe generatie ecommerce-ondernemers

Vanaf vandaag maken 37 ecommerce-ondernemers uit Azië deel uit van het eFounders-initiatief van UNCTAD en de Chinese webwinkel Alibaba. Gedurende elf dagen worden zij klaargestoomd om in eigen land katalysatoren te worden voor de digitale transformatie van de lokale economie.

De lancering van het eerste eFounders-programma voor Aziatische ondernemers volgt na het succes van de eerste klas van 24 Afrikaanse deelnemers afgelopen november. De cursus is onderdeel van een toezegging van Jack Ma, oprichter van de immens grote webwinkel Alibaba, om duizend ecommerce-ondernemers uit ontwikkelingslanden de komende vijf jaar te helpen.

Na een strenge selectieprocedure zijn er nu 37 ondernemers uit Cambodja, Indonesië, Maleisië, Pakistan, de Filipijnen, Thailand en Vietnam uitgekozen om ecommerce-uitvindingen uit China en de rest van de wereld te onderzoeken, met als uiteindelijke doel om eFounders Fellows te worden.

Leren van innovatieve Chinezen

Het idee achter eFounders ontstond toen Ma vorig jaar Afrika bezocht en zag dat het continent met dezelfde soort problemen had te maken als die Alibaba in China wist op te lossen in de laatste vijftien jaar. Door ideeën van China’s meest innovatieve bedrijven toe te passen op hun eigen onderneming krijgen deelnemende ondernemers de mogelijkheid om in hun eigen thuisland te innoveren.

Alle deelnemers zijn oprichters van startups die actief zijn in ecommerce, big data, logistiek, fintech, betaaloplossingen en toerisme. “Ons doel is om ondernemers te inspireren om als pioniers te dienen voor het bouwen van een meer inclusief ontwikkelingsmodel dat niet alleen goed is voor hun bedrijf, maar ook voor de samenleving, door platforms te creëren waaraan iedereen kan deelnemen en waarvan iedereen kan profiteren”, aldus Brian Wong, vice-president van Alibaba Group.

Deel