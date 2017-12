10% snelgroeiende bedrijven komt voort uit startup

Vorig jaar wisten in Nederland 331 startups uit te groeien tot een snelgroeiend bedrijf, ook wel een scale-up genoemd. Dat is een flinke toename in vergelijking met 2014, toen 98 startups dat lukte. Het is nu zelfs zo dat één op de tien snelgroeiende bedrijven in ons land is voortgekomen uit een startup.

Dat blijkt uit de ScaleUp Dashboard 2017 [pdf], samengesteld door het Erasmus Centre for Entrepreneurship. Daaruit komt ook naar voren dat er momenteel 3237 snelgroeiende bedrijven in Nederland zijn. Dat aantal is een toename van 5,4 procent ten opzichte met de situatie een jaar eerder. Het aantal startups dat uitgroeit tot snelgroeiend bedrijf is de afgelopen twee jaar explosief toegenomen, met een stijging van 220 procent. Dit gebeurde vooral in de groot- en detailhandel, technische advisering, gezondheidszorg en de ICT.

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat er in Nederland steeds meer snelgroeiende bedrijven zijn met vijftig medewerkers of minder. Zo had twee jaar geleden 60,8 procent van de snelgroeiende bedrijven in ons land maximaal vijftig medewerkers, terwijl dat percentage het afgelopen jaar al was opgelopen tot 80,1 procent.

Snelgroeiende bedrijven vooral in topsectoren

Inmiddels kan 5,1 procent van de Nederlandse bedrijven gezien worden als een snelgroeiend bedrijf. Vooral in de topsectoren (gebieden waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken) Energie, High-Tech en Life Sciences & Health zijn er de afgelopen periode relatief veel snelgroeiende bedrijven ontstaan

Wat is een scale-up?

De definitie die het Erasmus Centre for Entrepreneurship hanteert voor een snelgroeiend bedrijf of scale-up is dat een bedrijf gedurende drie jaar een jaarlijkse groei in omzet en/of fulltime medewerkers genereert van 20 procent. Ook moet het bedrijf minimaal tien medewerkers hebben of een omzet van minimaal 5 miljoen euro aan het begin van de driejarige periode.

