Techleap wil ons land Europa’s beste ecosysteem maken

Techleap presenteert vanmiddag een actieplan waarmee het van Nederland het beste ecosysteem van Europa wil maken. Het wil ons land transformeren tot een klimaat waar leiders in tech grote bedrijven kunnen opbouwen die een positieve impact op de wereld hebben.

Het plan wordt om drie uur ’s middags gepresenteerd en minister-president Mark Rutte en staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer zullen daarbij zijn.

Ambities voor 2023 liegen er niet om

In het plan staat wat Techleap, dat eerder door het leven ging als StartupDelta, precies wil bereiken voor 2023. Zo wil het 15 procent meer internationaal succes voor scaleups uit Nederland, wil het jaarlijks 10 miljard euro extra venture capital beschikbaar stellen voor tech-scaleups, wil het een kwart minder moeilijk te vervullen vacatures voor softwareontwikkelaars, wil het twee keer zoveel startups en scaleups in deeptech en wil het een versnelde groei voor de 250 meest belovende scaleups van ons land.

Beter toegang tot kapitaal, klanten, technologie en talent

De bedoeling is ook dat Techleap data-inzichten gaat gebruiken om meer programma’s en initiatieven te ontwikkelen, zodat techbedrijven in ons land beter toegang krijgen tot kapitaal, potentiĆ«le klanten, technologie en talent. Iets wat volgens Techleap nu vaak nog lastig, complex of beperkt aanwezig is.

Nieuwe manieren van financiering aanboren

Voor dit jaar staan er al heel wat plannen op het programma. Zo wil Techleap samen met pensioenfondsen, banken en de overheid nieuwe manieren van financiering aanboren. Ook wil het Nederlandse scaleups beter begeleiden in het buitenland en daarbij ook meer buitenlands talent aantrekken.

Access-programma helpt 250 veelbelovende scaleups

Daarnaast start dit jaar het Access-programma, een groeiprogramma voor de 250 meest belovende scaleups van ons land. Deze bedrijven krijgen hiermee toegang tot internationale netwerken, zodat ze kapitaal, talent en nieuwe markten kunnen aanboren. Vandaag wordt de zoektocht naar deze 250 scaleups officieel geopend.

Deel