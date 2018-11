Steeds vaker startups zonder werknemers

Er komen steeds meer startups die het doen zonder personeel. Volgend jaar zou tien procent van de startups steeds minder vaak met personeel werken, maar tijdelijk iemand in dienst nemen om de benodigde taken uit te voeren.

Dit blijkt uit een onderzoek van Forrester Research, met daarin voorspellingen over hoe bedrijven in de nabije toekomst omgaan met zaken als personeel, automatisering en technologie.

Meer digitale arbeid dan menselijke

Eén van de voorspelling gaat erover dat één op de tien startups begint met “meer digitaal personeel dan menselijke”. Het onderzoeksbureau stelt dat de meest succesvolle bedrijven vandaag de dag doorgaans met minder werknemers opereren dan de succesvolle bedrijven uit het verleden.

‘Instagram had succes met veel minder personeel’

Het maakt daarbij de treffende vergelijking tussen Kodak en Instagram. “Neem in ogenschouw dat Kodak op haar piekmoment in 1973 zo’n 120,000 man personeel had, terwijl toen Facebook Instagram kocht in 2012, de foto-app slechts dertien man in dienst had.”

Forrester voorspelt dat volgend jaar tien procent van de startups die agile en lean te werk gaan, de wereld zullen bekijken door de lens van taken en niet van banen. Het denkt dat die startups businessmodels inrichten rond principes waarbij automatisering voorop staat.

