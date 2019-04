Veel bedrijven kunnen groeien, maar hoeven niet

Kan jouw bedrijf groeien? Dat lijkt geweldig, maar meer uren werken, personeel aannemen en de grotere financiële risico’s blijken voor veel ondernemers nogal een struikelblok. Het lijkt zo simpel, maar veel ondernemers vinden de praktische kant van groeien best ingewikkeld.

Groei is vaak lastig, omdat hiervoor extra klanten of grotere opdrachten moeten worden gevonden en dat lukt niet altijd even makkelijk. Maar wat nu als jouw bedrijf regelmatig benaderd wordt door nieuwe bedrijven die jouw producten of diensten willen afnemen?

Meer werken? Personeel aannemen? Liever niet!

Dan kun je dus de komende jaren een stevige groei meemaken. Dat klinkt geweldig, toch wordt dit potentieel lang niet in elk bedrijf gerealiseerd. Want hoe doe je dat dan? Ga je meer uren werken? Personeel aannemen? En hoe ga je om met de toenemende financiële risico’s die hierbij komen kijken? Lang niet elke ondernemer zit hierop te wachten!

De Kamer van Koophandel deed onderzoek naar de groeiambities en -belemmeringen in het mkb. Met name bij zzp’ers blijken de groeiambities beperkt. Sterker nog, 26 procent van de zzp’ers zou liever (gedeeltelijk) in loondienst werken. Van de ondernemers met personeel is dit 16 procent.

Groeien kan wel, maar veel ondernemers hoeven niet zo nodig

De meeste ondernemers verwachten de komende drie jaar wel te kunnen groeien, maar lang niet iedereen zit hierop te wachten. Twee derde van de zzp’ers wil de komende jaren vooral bestaande klanten en omzet behouden. Slechts 34 procent focust echt op groei. Van de ondernemers met personeel richt 56 procent zich op groei komende jaren.

Als het bedrijf wel groeit dan vangt zo’n 70 procent van de zzp’ers en 60 procent van de ondernemers met medewerkers dit op door zelf meer te werken. Een derde van de zzp’ers zegt ook nee tegen nieuwe opdrachten.

Van de ondernemers die al personeel hebben verwacht slechts 39 procent ook groei op te kunnen vangen door meer medewerkers aan te kunnen nemen waarvan de helft tijdelijk zal zijn en de andere helft in vaste dienst kan komen.

Stap naar extra medewerker blijkt groot

Opvallend is dat binnen de bedrijven met medewerkers de stap naar een extra medewerker ook nog als zeer groot wordt ervaren. Een op de vier geeft zelfs aan dat het vinden van een extra gekwalificeerde medewerker zo lastig is, dat dit de groei van het bedrijf beperkt. Bij zzp’ers wordt er soms zelfs helemaal niet gekeken naar het aannemen van een medewerker, indien het werk aanleiding kan zijn voor groei.

Voor de barrière van het aannemen van een medewerker worden bij zzp’ers veel verschillende redenen genoemd. Een groot deel ziet ook de noodzaak niet. De extra financiële onzekerheden die het met zich meebrengt houden zzp’ers soms tegen. Daarnaast is een op de vier al tevreden met de huidige inkomsten. Wel wordt er soms samengewerkt met andere zzp’ers of wordt de hulp van familie en vrienden soms ingeschakeld.

