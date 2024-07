54% mkb heeft zorgen over werkdruk

Meer dan de helft van de ondernemers in het mkb maakt zich zorgen over de hoge werkdruk bij werknemers. Daarom wil 31 procent van hen meer freelancers in gaan huren om deze druk op te vangen. De blijvende personeelskrapte veroorzaakt dus zorgen bij veel ondernemers.

Dit blijkt uit de nieuwste BedrijvenMonitor van Interpolis. Dit rapport peilt maandelijks het ondernemersklimaat in Nederland. Zo’n 500 zzp’ers en mkb’ers werden in de steekproef geselecteerd.

71% mkb zorgen over behouden personeel

Een eigen bedrijf starten brengt voor veel ondernemers zorgen met zich mee. Maar liefst 71 procent van de ondernemers heeft bijvoorbeeld zorgen over het behouden en werven van goed personeel. Dit wordt veroorzaakt door de blijvende personeelskrapte in de arbeidsmarkt.

Meer dan de helft van de ondernemers heeft zorgen over het motiveren van personeel

Bovendien maakt 54 procent zich zorgen over de werkdruk bij werknemers. Ook heeft meer dan de helft (56 procent) zorgen over het gemotiveerd houden van personeel. De hoge werkdruk kan namelijk leiden tot uitval of vertrek van werknemers, wat hogere kosten veroorzaakt voor ondernemers.

31% wil meer freelancers inhuren

Als oplossing geeft 52 procent van het mkb aan meer te gaan investeren in personeel aannemen, om op die manier de werkdruk tegen te gaan. En 31 procent wil meer freelancers gaan inhuren.

‘Freelancers zijn geen duurzame oplossing voor het echte probleem’

Volgens René Voets, directeur Bedrijven bij Interpolis, is dit niet de beste oplossing voor dit probleem. “Hoewel freelancers zeker kunnen helpen bij het verlichten van de werkdruk en goed werk leveren, zijn ze geen duurzame oplossing voor het echte probleem. Je kunt niet altijd de juiste freelancer vinden, ze moeten vaak ingewerkt worden en vertrekken na een bepaalde periode weer. Daarmee los je je personeelsprobleem niet op.”

‘Niet één ultieme oplossing’

“Voor het werven, maar zeker ook het behouden en motiveren van (goede) medewerkers, is er niet één ultieme oplossing”, vertelt hij. Het bespreken van zaken als werkdruk, werk-privébalans en rustmomenten zou moeten helpen.

‘Wees creatief in manieren bedenken om medewerkers te ondersteunen’

“Plan vooruit zodat je pieken verder van te voren ziet aankomen en kunt managen. Wees daarnaast creatief in de manieren waarop je je medewerkers kunt ondersteunen en motiveren. Denk bijvoorbeeld aan inzet van ondersteunende technieken als AI, het invoeren van flexibele werkuren en werkplekken of het bieden van relevante opleidingsmogelijkheden. Dit is zeker in tijden van personeelstekort belangrijk voor het behoud van je personeel.”