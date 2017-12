Funding Circle in Nederland al goed voor ruim 50 miljoen euro

Het Britse leenplatform Funding Circle heeft deze week via haar Nederlandse dependance de duizendste lening afgesloten. Het gaat goed met het bedrijf, dat op vrijwel hetzelfde moment in thuisland het Verenigd Koninkrijk de mijlpaal van 3 miljard pond aan afgesloten leningen wist te bereiken.

In het Verenigd Koninkrijk is het platform al veel langer actief en daar is het deze week het eerste Britse peer-to-peerplatform geworden dat de grens van 3 miljard pond aan leningen heeft bereikt. Sinds de oprichting zeven jaar geleden hebben via Funding Circle meer dan dertigduizend Britse bedrijven hun doelen gefinancierd door gezamenlijk 3 miljard pond te lenen.

Oktober en november waren recordmaanden voor Funding Circle

Sowieso lijkt het ’t leenplatform voor de wind te gaan. Eerder verscheen in haar thuisland al het nieuws dat alleen al in de maand oktober Funding Circle voor 120 miljoen pond aan leningen afsloot. Dit gebeurde voor zo’n zeventienhonderd Britse bedrijven en het totaalbedrag was een recordmaand voor Funding Circle, dat in augustus tv-reclames toonde op de Britse tv. Waarschijnlijk heeft deze reclamecampagne geleid tot een vergrote naamsbekendheid onder bedrijven die op zoek zijn naar financiering.

Ook in Nederland beleefde Funding Circle in oktober en november topmaanden. In oktober zette het bedrijf namelijk zo’n honderd leningen uit met een totale waarde van 5 miljoen euro. November deed daar niet voor onder, en eerder deze week werd dus bekend dat Funding Circle Nederland in de twee jaar tijd dat het in ons land actief is duizend leningen heeft afgesloten. Daarmee is Funding Circle in Nederland nu al goed voor zo’n 50 miljoen. Daarbij denkt het bedrijf de huidige groei nog wel even door te kunnen zetten. Daniel Vergne, Head of Collections & Recoveries bij Funding Circle Nederland, vertelde Investeerders.nl dat ze jaar op jaar willen verdubbelen en nu dus ‘ruim op schema’ zitten.

‘Richten ons op totale mkb’

“We richten ons op het totale mkb en zien daarbij een vrij representatieve afspiegeling van de markt. Daar zitten dus ook heel veel kleine eenmanszaken tussen en die zijn lang nog niet allemaal met ons bekend”, aldus Daniel. “Gelukkig maar, want veel harder dan de huidige groei moet het ook niet gaan. De kwaliteit van ons klantcontact mag niet onder onze groei te lijden hebben”, zo zei hij.

