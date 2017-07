MKB Doorstart hielp al 700 ondernemers met problemen

MKB Doorstart, dat bedrijven die in financiële problemen zijn gekomen verder helpt, heeft sinds de start drie jaar geleden meer dan 700 ondernemers kunnen helpen. Wat begon in Flevoland, is nu ook actief in Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel en Zeeland.

In maart 2014 werd MKB Doorstart gelanceerd in de provincie Flevoland. In de jaren daarna is de non-profitorganisatie flink gegroeid en werkt het nu samen met meer dan honderd tweedelijnspartijen. Op dit moment heeft het al meer dan 700 ondernemers met (financiële) problemen kunnen helpen.

Ondernemers die in de problemen komen, zoeken vaak pas op een heel laat moment hulp. Het kan dan gebeuren dat het zelfs té laat is, waardoor het stoppen met het bedrijf of het aanvragen van een faillissement nog de enige opties zijn. Dit heeft natuurlijk vergaande gevolgen voor zowel de ondernemer, als de mogelijke werknemers en schuldeisers.

Probleem in kaart brengen en doorverwijzen

MKB Doorstart kan bedrijven helpen als er nog geen schulden zijn. Het werkt hiervoor met bedrijfskundigen die onafhankelijk en objectief naar het probleem kijken en de juiste oplossing proberen te vinden. Dat kan gaan over financiering, maar ook bedrijfsvoering, coaching of juridische dienstverlening. Daarna worden de bedrijven doorverwezen naar deskundigen: van financiers tot juristen en van coaches tot bedrijfsadviseurs.

Soms gebeurt het bijvoorbeeld dat een ondernemer onbekend is met de verschillende vormen van financiering of blijkt dat hun netwerk niet toereikend genoeg is om hen in contact te brengen met bijvoorbeeld een informal investor. MKB Doorstart heeft dat netwerk wel en kan zo bedrijven dus verder helpen.

