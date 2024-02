Verkoop via online marktplaatsen groeit

De populariteit van verkoop via online marktplaatsen in Nederland neemt gestaag toe. Maar liefst 60,5 procent van de Nederlanders heeft ooit spullen verkocht op online marktplaatsen. Dit is een significante stijging ten opzichte van 2021, toen dit percentage volgens eerder onderzoek nog op 55 procent lag.

Dat blijkt uit eigen onderzoek van Ondernemeneninternet.nl, dat is uitgevoerd door Multiscope onder 1.038 Nederlanders.

Social media als verkoopkanaal

Steeds meer social media platforms openen hun eigen marktplaats voor consumenten, een optie waar 12 procent van de Nederlanders ooit gebruik van hebben gemaakt om hun (tweedehands) spullen te verkopen. Een klein percentage (1 procent) van de ondervraagden verkoopt zelfs op zakelijke basis online.

Vrouwen gebruiken social media vaker als verkoopkanaal.

Opvallend is dat vrouwen veel vaker gebruikmaken van social media als verkoopkanaal; 71 procent van de verkopers is vrouw, tegenover 29 procent man. Dit is een duidelijk verschil met online marktplaatsen, waarbij 57 procent van de verkopers vrouw is, tegenover 43 procent man.

Jonge generatie omarmt online verkoop

Online verkopen, zowel via marktplaatsen als social media, is het populairst onder de jonge generatie. Binnen de leeftijdscategorie 18-34 jaar heeft een overweldigende 87 procent van weleens iets online verkocht.

Tweedehandsmarkt steeds krachtiger

Deze trends passen in de huidige economie. Met steeds hogere prijzen voor alledaagse artikelen door inflatie en een toenemende behoefte aan duurzame handel, is het goed te verklaren dat tweedehands verkoop toeneemt. Dit betekent dat deze markt steeds serieuzere concurrentie vormt voor zakelijke retailers, die evengoed adverteren via marktplaatsen en social media.

Bijvoorbeeld: social media-platform Instagram biedt op dit moment alleen een verkoopkanaal aan waar retailers gebruik van kunnen maken. Als dat verandert – denk aan de introductie van Facebook Marketplace – kunnen de effecten daarvan bijzonder groot zijn.