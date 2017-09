Google lanceert site om startups te helpen

Google heeft de website Startup with Google gelanceerd, die bedoeld is om ondernemers en hun startups verder te helpen. In principe levert Google met deze website niks nieuws, maar het is nu wel een handige verzameling van tools die de zoekgigant al langer aanbood.

Startup with Google is deze week gelanceerd en vooralsnog alleen in het Engels beschikbaar. Op het online platform kunnen toekomstige of startende ondernemers gebruikmaken van de vele diensten die Google aanbiedt. Denk hierbij aan het bekende Google Analytics, maar bijvoorbeeld ook de verschillende online beveiligingstool, Android Studio and mobiele-applicatiebouwer Firebase. Op dit moment staan er bijna 40 tools online.

Best practices

Het zijn niet alleen tools die Google beschikbaar stelt voor ondernemers en hun startups. Het presenteert ook diverse best practices, die de startup verder moeten helpen. Leer bijvoorbeeld hoe je de juiste mensen aanneemt, hoe je een team leidt, hoe je je omzet laat groeien en hoe je financiering ophaalt.

Community’s, accelerators en techhubs

Daarnaast heeft Google een overzicht gemaakt van de diverse community-programma’s die je kunt volgen, accelerators en techhubs waarbij je je kunt aansluiten of events en andere programma’s die je kunt bezoeken.

