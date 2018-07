Flink veel nieuwe ondernemingen in eerste helft 2018

De afgelopen vijf jaar werden er niet zoveel nieuwe bedrijven gestart in de eerste helft van het jaar als nu in 2018. Gedurende de afgelopen zes maanden werden er namelijk 106.602 nieuwe ondernemingen start. Daarentegen vielen er ook een heleboel weg; 66.729 ondernemingen werden stopgezet.

Er zijn nog altijd veel mensen die ondernemer willen worden. Dit blijkt uit de zogenaamde Bedrijvendynamiek die de Kamer van Koophandel heeft uitgebracht over het eerste halfjaar. Zo groeide het aantal ondernemingen dat zich heeft ingeschreven bij de KvK in Nederland met 2,2 procent tot 1,9 miljoen en daalde het aantal faillissementen daarentegen met 10 procent ten opzichte van een jaar geleden. In de eerste helft van dit jaar waren er 1.682 failliete ondernemingen.

Minder faillissementen in Drenthe, meer in Utrecht

De daling in het aantal faillietverklaringen was vooral het sterkst waarneembaar in Drenthe, waar het aantal met 54 procent afnam. In Utrecht daarentegen werden er in het eerste halfjaar 24 procent meer faillissementen voltooid dan in dezelfde periode een jaar eerder

1,86 miljoen ondernemingen in Nederland

In de eerste zes maanden van 2018 nam ook het aantal zzp’ers – parttimers meegerekend – toe. Er kwamen er in die periode zo’n 85 duizend bij, terwijl er ook weer bijna 48 duizend stopt. Het midden- en kleinbedrijf blijft in absolute aantallen vrijwel gelijk, zo meldt de KvK. Er zijn nu 1,86 miljoen ondernemingen.

