KVK toont geen telefoonnummers van ondernemers meer

Vanaf 12 september toont de Kamer van Koophandel in het Handelsregister geen telefoonnummers meer van ondernemers. Eerder al werden mogelijkheden voor het afschermen van adresgegevens van ondernemers uitgebreid.

Deze stap komt na veel verzoeken van ondernemers. Ongevraagde telefonische verkoop is bij wet verboden. Toch zijn ondernemers nog regelmatig doelwit van telefonische verkoop. “Die overlast willen we hiermee bestrijden”, zegt de KVK.

De maatregel voor het afschermen van telefoonnummers is genomen op verzoek van het ministerie van Economische Zaken, vanwege aankomende wijzigingen in de Handelsregisterwet. Alleen bepaalde beroepsgroepen, zoals bankiers en notarissen, houden toegang tot deze gegevens in het Handelsregister.

‘Privacy vs. weten met wie je zakendoet’

Minister Beljaarts van Economische Zaken: “Dit is opnieuw een belangrijke stap op weg naar een modern en toekomstbestendig Handelsregister. Daarbij zijn twee dingen belangrijk: aan de ene kant openbaarheid en transparantie, omdat je als ondernemer en consument moet kunnen weten met wie je zakendoet. En aan de andere kant privacy, om de persoonlijke levenssfeer van elke ondernemer zo goed mogelijk te beschermen. Deze nieuwe maatregel sluit naadloos aan bij dat laatste.”

De veranderingen zijn onderdeel van de nieuwe Datavisie, een nieuwe benadering van het gebruik van gegevens in het Handelsregister. Eerder werden al extra mogelijkheden geïntroduceerd om adressen van ondernemers af te schermen. Later in 2024 gaat KVK faxnummers uit het Handelsregister afschermen.