Nieuwe starter vaak jonger dan 35

Wanneer iemand als ondernemer begint, dan is de kans groot dat hij of zij jonger is dan 35 jaar. Want waar tien jaar geleden nog 40 procent van de starters niet ouder was dan 35, is dat percentage nu opgelopen naar meer dan 47 procent.

Dat blijkt uit een data-analyse van CBS. Die ontdekte dat er vorig jaar 161.200 startende ondernemers waren. Hiervan waren er 76.000 jonger dan 35 jaar. Ondernemers die vorig jaar een bedrijf begonnen waren gemiddeld 38 jaar, dat is dezelfde gemiddelde leeftijd als tien jaar geleden het geval was. Tegenwoordig is het zo dat jonge ondernemers vooral vaak een webwinkel beginnen. Oudere starters beginnen procentueel vaker als organisatieadviseur.

Delft heeft grootste aandeel jonge starters

Het CBS keek ook naar waar degenen die zich vorig jaar inschreven bij de KvK precies vandaan komen. Het blijkt dat Delft vorig jaar het grootste aandeel jonge starters had. In deze gemeente was bijna een kwart van de startende ondernemers jonger dan 25 jaar. In het Noord-Hollandse Bergen daarentegen startten relatief de meeste ouderen een bedrijf: 8 procent van de starters was hier ouder dan 65 jaar.

Vorig jaar waren er 161.200 mensen die ondernemer werden en bijna zestig procent van hen is gevestigd in Noord-Holland, Zuid-Holland of Noord-Brabant. Het aandeel van deze drie provincies is met zo’n vijf procentpunt gestegen in de afgelopen tien jaar. Noord-Holland kan worden gezien als de meest ondernemende provincie van het land, met dertien startende ondernemers per duizend inwoners.

