Ecommerce naar marktaandeel van 40%

Nederlanders verwachten over vijf jaar 40 procent van hun uitgaven online te doen. Dat is fors meer dan ze nu in de praktijk doen. Consumenten denken in 2030 vooral meer online te besteden aan eten, drogisterij- en vrijetijdsartikelen. Daar lijkt dan ook ruimte te liggen voor bestaande en startende webwinkeliers.

De toekomstverwachtingen van Nederlandse consumenten staan in de nieuwe Thuiswinkel Toekomst Monitor. Dat is een grootschalige jaarlijkse peiling in het kader van Shopping Tomorrow, uitgevoerd door NielsenIQ.

Online retail-aandeel naar 40 procent

Uit een ander recent onderzoek, ook van NielsenIQ, bleek dat Nederlandse consumenten in het eerste kwartaal van dit jaar 33 procent van al hun bestedingen online deden. Ze gaven dus één op drie euro’s uit op internet. Over het hele afgelopen jaar was het aandeel nog 32 procent. Het aandeel zal naar verwachting oplopen tot 40 procent in 2030.

Consumenten denken dus dat ze budget zullen blijven verschuiven van de winkelstraat naar het online kanaal. Alleen al door die veranderende mix zullen zij in 2030 samen zo’n 9 miljard meer online besteden (45 miljard euro) dan zij afgelopen jaar hebben gedaan (36 miljard euro). Daardoor lijken er veel kansen te zijn voor startende webwinkels.

Consumenten zullen miljarden meer besteden online

Bovenstaande berekening gaat uit van een gelijkblijvend totaalbudget. Meest waarschijnlijk zullen de consumentenuitgaven de komende vijf jaar echter stijgen, deels door inflatie, waarmee de online plus nog groter wordt.

Groeicategorieën

NielsenIQ vroeg consumenten ook naar hun verwachtingen over specifieke productcategorieën. Hieronder vind je een top 5 van de assortimentsgroepen waarin Nederlanders de grootste kanaalverschuivingen verwachten:

Webaandeel 2024* Verwacht webaandeel 2030** Groei Food & nearfood 8% 20% 150% Health & beauty 17% 29% 71% Sport & recreatie 17% 24% 41% Telecom 57% 65% 14% Huishoudelijke elektronica 41% 44% 7% Kleding 41% 44% 7%

Bronnen:

* Thuiswinkel Markt Monitor 2024

** Thuiswinkel Toekomst Monitor 2025

Het verschil tussen de praktijk van nu en de verwachting voor 2030 is veruit het grootst in de categorie food & nearfood (producten die verwant zijn aan voedsel, zoals keukengerei), waarbij het grotendeels gaat om supermarktartikelen. Ook de bestedingen aan drogisterij- en vrijetijdsartikelen zullen stevig groeien, als je het de consument vraagt. Uiteraard is niet zeker dat de prognoses ook uitkomen.

Van offline naar online

Duidelijk is wel dat Nederlanders een doorgaande beweging van offline naar online verwachten. Daarbij zullen lokale ondernemers het volgens consumenten vaker afleggen tegen nationale ketens en tegen grote platformen: 70 procent van de ondervraagden voor de Thuiswinkel Toekomst Monitor noemt het waarschijnlijk dat een paar grote spelers per branche anno 2030 de dienst zullen uitmaken.

Zeven op de tien Nederlanders verwachten sterke marktconcentratie

De online markt mag dan de komende jaren blijven groeien, maar daarvan trekken grote marktplaatsen als bol, Amazon en Temu een steeds groter aandeel naar zich toe. Voor Nederlandse webwinkelbedrijven valt het niet mee om overeind te blijven tussen de ongeveer honderdduizend concurrenten van eigen bodem en de almaar groeiende internationale concurrentie. Voor nichespelers, die inspelen op de specifieke vraag in groeiende (sub)categorieën, is er volgens experts echter altijd ruimte.