‘Kansen voor toetreders in de ecommerce nemen af, maar zijn er zeker’

Het aantal webwinkels in Nederland blijft toenemen. Volgens het CBS zijn er op dit moment 100.000 actief. Dat de concurrentie toeneemt, is in de ecommerce al goed merkbaar. Vooral grote platforms trekken marktaandeel naar zich toe. Toch zien sectorspecialisten van ING en Rabobank nog kansen voor nieuwe toetreders.

In de laatste kwartaalcijfers van het CBS staan maar liefst 99.990 bedrijven geregistreerd in de categorie ‘detailhandel via internet’. Het echte aantal webwinkels ligt nog hoger, maar dit zijn volgens het bureau de bedrijven met een webshop als hoofdactiviteit. Volgens de KVK zijn er zelfs meer dan 109.300 bedrijven in deze categorie.

Opkomst nieuwe webwinkels

Blijft het aantal webwinkels de komende tijd toenemen? Volgens Dirk Mulder, sector banker trade & retail bij ING, wel. “Gezien de ontwikkelingen verwacht ik dat de groei van het aantal webshops nog wel enige tijd zal aanhouden. De sector blijft zich aanpassen aan nieuwe technologieën en veranderende consumentenvoorkeuren, wat bijdraagt aan de voortdurende groei.”

‘Ik verwacht dat de groei van het aantal webshops nog wel enige tijd zal aanhouden’

Volgens Olaf Zwijnenburg, sectormanager retail en groothandel bij Rabobank, zitten hier wel wat haken en ogen aan. De toename van het aantal webshops kwam de afgelopen jaren vooral uit kleine, startende webwinkels en dropshippers. En juist die ondernemingen hebben het steeds zwaarder, denkt hij.

Retailmarkt wordt steeds uitdagender

“De retailmarkt wordt steeds uitdagender door enorme klantverwachtingen, hogere eisen op het gebied van duurzaamheid, grotere (keten)transparantie en toenemende concurrentie in een verdringingsmarkt”, aldus Zwijnenburg.

Die verdringingsmarkt wordt versterkt door de opkomst van grote marktplaatsen, zoals bol en Amazon en binnenkort misschien ook Temu. Dit heeft een impact op de omzet van zelfstandige webwinkels. Ook Mulder ziet dat de groei in concurrentie kan leiden tot prijsdruk en lagere winstmarges. Al ziet hij ook voordelen van de platforms: “De commissies en concurrentie beïnvloeden de winstgevendheid, maar door het grote klantenbestand en consumentenvertrouwen, bieden ze ook de kans om snel omzet te creëren”, vertelt Mulder.

Kansen voor nieuwe spelers?

De webwinkels die weten te overleven, zijn bedrijven die investeren in nieuwe technologieën zoals AI en automatisering. Ook bieden ze een gepersonaliseerde ervaring aan klanten, zowel online als offline. Dit is voornamelijk mogelijk voor grote partijen. De verwachting is dan ook dat grote webwinkels steeds groter worden, wat het lastiger maakt voor nieuwe spelers om een plek te veroveren in de markt.

‘Voor niche spelers blijven er kansen, als ze een echte relatie opbouwen met de klant’

Al verwacht Mulder dat er voor de juiste ondernemers dus nog wel kansen liggen. “Kleinere webshops die zich richten op nichemarkten, en op specifieke doelgroepen en die doelgroep een gepersonaliseerde ervaring bieden zijn ook winnaars binnen de sector”, vertelt hij. Ook Zwijnenburg ziet toch nog mogelijkheden voor kleine spelers: “Voor lokale, zelfstandige winkels en niche spelers blijven er kansen, mits zij een echte relatie met de klant opbouwen en onderscheidend zijn.”