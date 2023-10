Omzet grootste webwinkels daalt 2%

De gezamenlijke omzet van de 300 grootste webwinkels in ons land is in 2022 met 2 procent gedaald. Samen genereerden ze een omzet van zo’n 26 miljard euro. Een jaar eerder steeg de omzet nog met 27,5 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Dit blijkt uit de laatste editie van de Twinkle100, een jaarlijkse ranglijst van de 300 grootste online retailers in ons land. Dat de gezamenlijke omzet van de webwinkels daalde kwam niet eerder voor in de Twinkle100, dat in 2008 voor het eerst verscheen.

Plafond online groei bereikt

Volgens Daniël Verheij, hoofdredacteur van Twinkle, is het belangrijk rekening te houden met de groei van de omvang van het rapport. In de eerste jaren ging het om een lijst van 100 bedrijven, na 2015 waren dat er 200 en sinds vorig jaar 300.

‘Je ziet hierin duidelijk terug hoe online retail zich in ons land heeft ontwikkeld.’

“Toch zie je hierin duidelijk terug hoe online retail zich in ons land heeft ontwikkeld. Ecommerce is in de afgelopen jaren gigantisch gegroeid, met name tijdens en vlak na de coronapandemie kon het niet op en ging de online omzet door het dak. Eerder gepubliceerde cijfers van onder andere het CBS leken er al op te wijzen dat er een voorlopig plafond voor de online groei is bereikt, en dat zien we nu ook terug in dit onderzoek.”

Bij 27% webshops betaalt klant voor verzending

Het onderzoek vermeldt dit jaar ook hoe de verzending en retouren zijn geregeld bij de top-100. Verzending is bij 9 procent van deze webwinkels altijd gratis en bij 60 procent is het vanaf een grensbedrag gratis. Maar liefst 27 procent rekent altijd verzendkosten.

Bij 9% van de webwinkels is de verzending altijd gratis.

Webwinkels rekenen vaker kosten voor alle retourzendingen, bij 29 procent van de top-100 was dit het geval. Bij 13 procent kunnen klanten producten gratis terugbrengen in een fysieke winkel. En 55 procent van de webwinkels vergoedt retourkosten altijd.

Verschillen per sector in verzend- en retouropties

Het rapport toont verschillen per sector in de verzend- en retouropties. Webwinkels in de persoonlijke verzorging (zoals drogisterijen en health & beauty) bieden vaker gratis verzending aan. Het terugsturen van producten is bij deze winkels in 81 procent van de gevallen gratis. Gratis verzenden komst juist minder vaak voor in de sector electronics & telecom (43 procent), net als gratis retourneren (21 procent).