73% startende zzp’ers begint parttime

Maar liefst 73 procent van de startende zzp’ers heeft een eigen bedrijf als nevenfunctie. Door parttime te starten, houden ze de zekerheid van een vast inkomen. Dat is begrijpelijk, aangezien maar liefst een kwart van de fulltime zzp’ers maandelijks financiële stress ervaart.

Volgens Boekhouder.nl proberen veel zzp’ers deze financiële zorgen in de opstartfase te voorkomen, door parttime te starten met een eigen bedrijf naast de baan in loondienst. Dat zzp’en naast een vaste baan vaker voorkomt, werd vorige maand ook duidelijk uit onderzoek van ABN Amro.

Van de huidige werknemers in vaste dienst is 6,3 procent ook werkzaam als zelfstandige. Het gaat hierbij om bijna 34.000 werknemer-zzp’ers. Veel van hen wil graag wat extra’s verdienen door eigen baas te worden naast de baan in loondienst.

13% zzp’ers heeft maandelijks financiële zorgen

In 2022 steeg het totale aantal zzp’ers in ons land naar bijna 1,3 miljoen. Toch blijkt uit recent onderzoek van Boekhouder.nl dat een op de vier zzp’ers geldzorgen heeft. Voor het onderzoek werden 200 zzp’ers ondervraagd.

Een op de twintig zzp’ers ervaart wekelijks financiële stress.

Hiervan zegt 13 procent zich elke maand zorgen te maken om de financiën van de onderneming. En voor 9,5 procent komen deze zorgen meerdere keren per maand op. Een op de twintig (5 procent) zzp’ers ervaart wekelijks financiële stress door het bedrijf.

23,5% heeft geen spaarpotje

Deze zorgen zijn deels te verklaren door het gebrek aan een financiële buffer. Van de zelfstandigen die zich minstens één keer per maand zorgen maken, heeft 42 procent geen spaarpotje. Van de groep die zich nooit zorgen maakt, heeft twee derde juist genoeg achter de hand om het een half jaar zonder een inkomen te redden.

Van alle ondervraagden heeft 23,5 procent geen spaargeld om op terug te vallen als de inkomsten afnemen. Bij een tegenvallende maand komen zij dus meteen in de problemen. Volgens Boekhouder.nl kan dit een verklaring zijn voor het feit dat een vijfde van de zzp’ers na verloop van tijd weer in loondienst gaat.