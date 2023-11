Zzp’en naast vaste baan komt vaker voor

De arbeidsmarkt evolueert in een richting waarin hybride werken steeds vaker voorkomt. Volgens onderzoek van ABN Amro is er een groei van het aantal werknemers dat zowel in loondienst als zzp’er werkt. Van de werknemers in vaste dienst is 6,3 procent ook aan het werk als zelfstandige. Dit betreft bijna 340.000 werknemer-zzp’ers.

Structureel tekort personeel

Dat steeds meer werknemers hybride werken, heeft onder andere te maken met structurele krapte op de arbeidsmarkt. Hierdoor hebben werknemers meer onderhandelingsmacht. Dit geldt onder andere bij onderhandelingen over het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden.

“Dat steeds meer werknemers hybride werken, heeft te maken met structurele krapte op de arbeidsmarkt.”

Het rapport van ABN Amro stelt dat ruim 22,5 procent hybride wil werken om meer afwisseling in het werk te ervaren. Maar liefst 19,2 procent wil zichzelf ontwikkelen. Ook zekerheid van inkomen speelt voor 11,8 procent een rol bij deze keuze. En 17,9 procent wil graag wat extra’s verdienen door eigen baas te worden naast een baan in loondienst. Bovendien werkt 13,5 procent hybride om rond te kunnen komen.

’Meer grip op inkomen en rooster’

In sectoren zoals de zorg is hybride werken steeds normaler geworden. Volgens De Nederlandse Zorg Bemiddelaar werkt een kwart van alle zzp’ers in de branche ook nog ergens in loondienst. “Ze maken die combinatie vooral om meer greep te hebben op hun inkomen en rooster”, aldus Laura Loon van De Nederlandse Zorg Bemiddelaar.

Blijvende verschuiving

De groei van hybride werken toont de behoefte aan meer flexibiliteit en keuzes op de huidige arbeidsmarkt. Het lijkt een blijvende verschuiving te zijn die zowel ondernemers als werkgevers uitdaagt tot nieuwe manieren van samenwerken.