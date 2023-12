In het derde kwartaal van dit jaar was er geen significant verschil meer in het uurtarief van mannen en vrouwen die als zzp’er werken. Dit zou betekenen dat de loonkloof onder zzp’ers verdwenen is. Bij mensen in loondienst bestaat de loonkloof nog wel, deze is zelfs gegroeid.

Dit blijkt uit onderzoek van Intelligence Group, dat gegevens van ruim 4.000 zzp’ers gebruikte. Er werden 50.000 aangeboden opdrachten geanalyseerd op kenmerken die relatief zijn voor het uurtarief. Deze kenmerken waren onder andere leeftijd, werkervaring, opleidingsniveau, vakgebied en aantal werkuren in 2023.

In 2018-2020 was uurtarief mannen 14% hoger

Volgens het onderzoek was er in het derde kwartaal van dit jaar geen loonkloof meer onder zzp’ers. In de afgelopen jaren was die er wel. Tussen 2018 en 2020 was het uurtarief van vrouwen die als zzp’er werkten ongeveer 14 procent lager dan dat van mannen.

Cijfers van het CBS bevestigen dit beeld. Vijftien jaar geleden verdienden mannen als zzp’er ongeveer 25 procent meer dan vrouwen. In 2022 was dit verschil nog maar 0,1 procent. Opvallend genoeg is de loonkloof in het bedrijfsleven juist gegroeid. Dit jaar verdienen mannen in loondienst 7,4 procent meer dan de gemiddelde vrouw.

Thuiswerken meer vanzelfsprekend geworden

Volgens de onderzoekers kan de optie om thuis te werken verklaren waren om de loonkloof bij zzp’ers afgedicht is. “Voor COVID-19 was thuiswerken meer een additionele voorwaarde waar vrouwen eerder gebruik van maakten. Mogelijk had dit een negatief effect op de uurtarieven. Gedurende en na COVID-19 is thuiswerken voor mannen en vrouwen veel meer vanzelfsprekend geworden en heeft dat geen negatief onderhandelingseffect meer voor vrouwen”, aldus Geert-Jan Waasdorp, CEO van Intelligence Group.