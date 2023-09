Meer dan 10.000 loodgietersbedrijven in Nederland

Voor het eerst zijn er in ons land meer dan 10.000 loodgietersbedrijven geregistreerd bij de KvK. Daarnaast is het aantal inschrijvingen als loodgieter sinds begin 2022 gestegen met 19 procent. Een groot deel hiervan is zzp’er.

Dit blijkt uit cijfers van dataspecialist BoldData. In ons land is er een tekort aan zo’n 2.500 loodgieters, al is er een omslag in de sector te zien. Eerder dit jaar werd al bekend dat steeds meer jongeren zich inschrijven voor de opleiding tot sanitairinstallateur. Het aantal leerlingen steeg met 8 procent.

95% is zzp’er

In het aantal inschrijvingen bij de KvK is deze stijging nu ook terug te zien. Sinds begin vorig jaar hebben 1.625 Nederlanders zich ingeschreven als loodgieter. Nooit eerder groeide het aantal met 19 procent. Maar liefst 95 procent van deze inschrijvingen is zelfstandige zonder personeel.

Toename luchtbehandelingsinstallateurs

Het aantal verwarmings- en luchtbehandelingsinstallateurs stijgt ook sterk. Begin vorig jaar waren er nog 5.170 inschrijvingen bij de KvK, nu staan er 6.515 installateurs ingeschreven. Dit is een stijging van 26 procent.

‘Door de hetere zomers is er een stijgende vraag naar airconditioning-installateurs.’

Volgens BoldData heeft de toename te maken met de grote vraag naar warmtepompen. Door de hetere zomers schaffen steeds meer mensen airconditioning aan, waardoor er een stijgende vraag is naar airconditioning-installateurs.