Kabinet wil strengere wetgeving zzp’ers

Het kabinet heeft afgelopen week een wetsvoorstel verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden gepubliceerd. Volgens deze wet kan iemand geen freelancer of zzp’er zijn als diegene werkinhoudelijk wordt aangestuurd door een leidinggevende, of werk doet dat is ingebed in de organisatie.

Eerder werd al bekend dat vanaf 1 januari modelovereenkomsten op basis van vrije vervanging tussen zzp’ers en opdrachtgevers niet meer gelden. Daarnaast gaat de Belastingdienst vanaf 1 januari 2025 handhaven op schijnzelfstandigheid.

Schijnzelfstandigheid tegengaan

Volgens het ministerie van Financiën ontwijken freelancers en andere zelfstandigen zonder personeel vaak belasting met oneigenlijke constructies. De regering wil een duidelijkere afbakening van ‘zelfstandigheid’. Het nieuwe wetsvoorstel is een nieuwe maatregel waarmee het schijnzelfstandigheid wil tegengaan.

Het voorstel verduidelijkt de wetgeving over ‘werken in dienst van’, wat het voor bedrijven en zelfstandigen beter hanteerbaar moet maken. “We hebben de jurisprudentie uitgeplozen en verduidelijkt en een toetsingskader gemaakt. Deze houdt simpel gesteld in:

Hoe is de aansturing en controle? Heb je daar alle vrijheid in of sta je onder leiding van een ander? Doe je werk dat structureel gedaan wordt in een organisatie? Doe je hetzelfde werk als en met werknemers? Of werk je juist zelfstandig, voor je eigen rekening en risico?

Met deze verduidelijking van de voorwaarden kunnen werkgevers en zelfstandigen straks beter uit de voeten. Zonder bij opdrachten een berg jurisprudentie uit te moeten zoeken”, legt minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit.

Arbeidsovereenkomst bij uurtarief onder €32,24

Daarnaast introduceert de nieuwe wet een civielrechtelijk rechtsvermoeden bij een uurtarief onder 32,24 euro. Bij een aantoonbaar lager uurtarief wordt vermoed dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. In de toekomst stijgt deze grens mee met de procentuele groei van het minimumloon.

Kritiek op voorwaarden in het wetsvoorstel

Momenteel werken er ongeveer 1,2 miljoen mensen als zzp’er in ons land. De belangenorganisatie Platform Zelfstandige Ondernemers noemt het voorstel onnodig en niet goed voor de arbeidsmarkt. “Dit leidt weer tot een bloedbad. Vervanging en interim management kan bijvoorbeeld niet meer als zelfstandige.”

“Dat wordt desastreus voor allerlei sectoren en dit creëert alleen maar heel veel onzekerheid en gedoe”, aldus Margreet Drijvers, directeur PZO. Ook koepelvereniging Vereniging Zelfstandigen Nederland zegt dat het voorstel geen extra duidelijkheid geeft. “De wet raakt 100 procent zelfstandig ondernemers rechtstreeks in hun bestaansrecht. De vrijheid van ondernemerschap, een Europees grondrecht, wordt hun ontnomen”, aldus voorzitter Cristel van de Ven.

Tot 11 november kun je reageren op het voorstel

“De eerste vraag zou moeten zijn: is er sprake van een ondernemer? De zelfstandige wordt dan niet meer gelegd langs de meetlat van werknemerschap, maar wordt beoordeeld op ondernemerscriteria op persoonsniveau”, meent ZZP Nederland. Het wetsvoorstel is nu in te zien. Werknemers, werkgevers en intermediairs kunnen tot 11 november reageren.