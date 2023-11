Werken op afstand: Denemarken beste land

Werken op afstand is populair. Daarom onderzocht NordLayer welke 10 landen in 2023 de beste landen voor werken op afstand zijn. Denemarken kwam hierbij als beste uit het onderzoek, gevolgd door Nederland en Duitsland.

NordLayer’s Global Remote Work Index analyseerde 108 landen en hun potentieel als topbestemmingen voor werken op afstand. De landen werden beoordeeld aan de hand van vier factoren: cybersafety, economie, digitale- en fysieke infrastructuur en sociale veiligheid. De gegevens zijn gedurende de eerste helft van 2023 verzameld.

De vier factoren

Met cybersafety bedoelen de onderzoekers het controleren van digitale systemen, hoe er op digitale bedreigingen gereageerd wordt en hoe gevorderd de wetgeving hierover is. De term economische veiligheid betreft de hoeveelheid toeristen die het land trekt, hoe goed mensen er Engels spreken, de kosten van levensonderhoud en hoe goed de gezondheidszorg is.

De factor digitale en fysieke infrastructuur geeft aan hoe goed het internet werkt in een land, wat de kosten hiervan zijn en hoe makkelijk het is om op deze plek fysiek rond te reizen. En met sociale veiligheid geven de onderzoekers aan hoe veilig het internet is voor iedereen en hoe goed de persoonlijke rechten van gebruikers beschermd worden.

Denemarken op 1

Volgens het onderzoek staat Denemarken bovenaan de lijst als het meest geschikte land voor werken op afstand, ondanks de hoge kosten van levensonderhoud en duur internet. Het land scoort hoog op sociale veiligheid, e-government en gezondheidszorg.

‘Nederland en Duitsland volgen op de voet en bekleden de tweede en derde plaats’

Nederland en Duitsland volgen op de voet en bekleden de tweede en derde plaats. Duitsland wordt geprezen vanwege zijn wettelijke maatregelen op het gebied van cybersecurity en goede gezondheidszorg. Nederland scoort vooral hoog op het gebied van sociale veiligheid. Dit heeft volgens de onderzoekers te maken met de diepgewortelde waarden van persoonlijke rechten en de inclusieve mentaliteit van de Nederlandse cultuur.

De top-10

In top-10 staan vooral Europese landen. Canada is het eerste niet-Europese land op plaats 14 en de Verenigde Staten op de zestiende positie.