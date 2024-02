Top-50 social media creators goed voor 700 miljoen in 2023

Tussen juni 2022 en 2023 verdienden de 50 grootste content creators op social media samen maar liefst 700 miljoen dollar. Maar hoeveel verdienen ze per 1.000 volgers? En waar komen deze volgers vandaan?

De 50 meest bekende content makers op social media hadden samen 2.9 miljard volgers en verdienden zo’n 240 dollar per 1.000 volgers. Dit blijkt uit onderzoek van Wealth of Geeks waarin de 50 meest bekende content creators op social media werden geanalyseerd. Deze gegevens zijn wel vooral gebaseerd op makers uit de Verenigde Staten, aangezien maar liefst 80 procent van de makers uit deze lijst daar vandaan komt.

Veel volgers vanuit TikTok

Als je zoveel mogelijk volgers wilt vinden, lijkt TikTok het beste platform. Maar liefst 40,27 procent van de volgers van de bekendste 50 makers komt hier vandaan. Zij hebben samen op het platform 1,2 miljard volgers. Hierna komt YouTube, met 24,8 procent van de volgers (wat neerkomt op 724,8 miljoen volgers). Op de derde plaats staat Instagram, met 22 procent (642,2 miljoen volgers).

Slechts 4,56% van de volgers komt vanuit Facebook.

Hoewel Facebook een dominant socialmedia-platform is, is het voor deze bekende makers geen belangrijke plek om volgers te verkrijgen. Maar 4,56 procent van hun volgers komt hier vandaan (133,3 miljoen). Facebook lijkt dus niet een plek te zijn om je publiek te laten groeien en om je inkomsten uit te halen.

Ook Twitter heeft een laag aandeel (4,06 procent van de volgers). Tegelijkertijd is Twitch verantwoordelijk voor 1,78 procent van de volgers. Volgens het onderzoek groeit dit platform in populariteit, vooral doordat content creators hier livestreams organiseren.

Hoogste inkomen content creator 82 miljoen dollar

Tussen juni 2022 en juni 2023 verdiende Jimmy Donaldson, bekend als MrBeast, 82 miljoen dollar. Hij is daarmee de content creator met het hoogste inkomen.

De top-5 is als volgt:

Jimmy Donaldson (MrBeast): 82 miljoen dollar

Rhett & Link: 35 miljoen dollar

Preston Arsement: 35 miljoen dollar

Ryan Kaji: 35 miljoen dollar

Jake Paul: 34 miljoen dollar

Andere makers verdienen meer per 1.000 volgers

Wanneer we kijken naar het inkomen per 1.000 volgers, valt op dat juist andere makers de hoogste inkomens hebben. MrBeast staat in deze lijst niet binnen de top-20. De top-3 zijn Dani Austin Ramirez, Alexandra Cooper en Christina Najjar (Tinx). Respectievelijk staat zij op nummer 21, 13 en 29 van de 50 content creators met de hoogste inkomens.

Dani Austin Ramirez verdiende 4.320 dollar per 1.000 volgers in een jaar.

Dani Austin Ramirez verdiende maar liefst 4.320 dollar per 1.000 volgers. In totaal heeft ze 2,9 miljoen volgers, waar ze in een jaar 12,5 miljoen dollar aan verdiende. Dit laat dus zien dat ze betere strategieën heeft om vanuit haar volgers inkomsten te genereren.

Strategieën zijn belangrijk

Een groot aantal volgers hebben helpt natuurlijk wel als je inkomsten uit social media wilt halen. Maar denk niet alleen aan het laten groeien van je publiek. Zet ook in op unieke strategieën waardoor je volgers ook daadwerkelijk voor je content gaan betalen.