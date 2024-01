Helft van de zzp’ers doet boekhouding zelf

Maar liefst 49,5 procent van de zelfstandigen zonder personeel in ons land doen de boekhouding zelf, zonder hulp van een boekhouder. Het bijhouden van een goede administratie is steeds eenvoudiger. Toch lopen startende zzp’ers vaak fiscale voordelen mis, doordat ze geen advies van een boekhouder inwinnen.

Dit blijkt uit onderzoek van Boekhouder.nl onder een panel van 400 zzp’ers. Bijna driekwart van de zzp’ers zegt zelf voldoende verstand te hebben van boekhoudkundige zaken. Daarnaast geeft 28,5 procent aan de boekhouding deels uit te besteden. En 22 procent besteedt het volledig uit.

‘De zzp’er schakelt voornamelijk een boekhouder in voor financieel advies.’

“Vooral de komst van gebruiksvriendelijke boekhoud-apps maakt dat steeds meer zzp’ers ervoor kiezen hun eigen boekhouding te doen”, vertellen de onderzoekers. “Veel zaken, zoals het maken van facturen of het doen van btw-aangifte worden hierdoor geautomatiseerd. De zzp’er schakelt voornamelijk nog een boekhouder in voor financieel advies, niet meer voor praktische zaken.”

1 op de 3 zzp’ers gebruikt boekhoudsoftware

Maar liefst één op de drie zelfstandigen gebruikt online boekhoudsoftware. Hierdoor kost boekhouden minder tijd. Van de ondervraagde zelfstandigen is meer dan de helft (53,8 procent) hooguit een half uur per week kwijt aan de boekhouden. Bijna een kwart is er maximaal een uur mee bezig.

Toch is er ook een deel veel tijd kwijt. Zo’n 4,5 procent is 3 of 4 uur per week bezig met de boekhouding, en bijna 2 procent is er 5 uur of meer mee aan de slag. Maar één op de tien zzp’ers is het eens met de stelling ‘Ik ben te veel tijd kwijt aan administratief/boekhoudkundig werk’.

Advies van boekhouder helpt

Dat veel ondernemers uit de voeten kunnen met een boekhoudprogramma is positief. Toch is het in sommige gevallen handig om advies van een boekhouder te krijgen, aldus Boekhouder.nl. Eind vorig jaar bleek nog uit onderzoek dat 13 procent van de zzp’ers maandelijks financiële zorgen heeft. En 5 procent ervaart wekelijks stress over financiën. Het inschakelen van een boekhouder kan juist deze ondernemers helpen, door een goede inschatting van de financiële situatie.

Risico op boetes bij fouten

Volgens de onderzoekers moeten mensen die een eigen bedrijf starten goed nadenken over de administratie, zeker als ze het zelf willen doen. Ze lopen het risico op boetes wanneer ze bijvoorbeeld fouten maken. Het vergeten van een btw-aangifte levert je al een boete op van 68 euro. Met boekhoudsoftware wordt je op tijd herinnerd aan deze aangifte.

‘Als starter maak je mogelijk aanspraak op belastingvoordeel.’

Maar naast goede software is het eenmalig advies inwinnen van een boekhouder ook erg handig, aldus Boekhouder.nl. Je maakt als starter namelijk mogelijk aanspraak op belastingvoordeel, zoals de zelfstandigenaftrek. Een boekhouder kan beter inschatten welk voordeel bij jouw onderneming past. Dit kan je al enkele duizenden euro’s aan belastingvoordelen brengen.