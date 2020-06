Techleap koppelt scale-ups met topondernemers

Techleap, een instantie die zich inzet voor de belangen van startende ondernemers, heeft de eerste editie van Techleap.nl Rise gelanceerd. Dit programma laat topondernemers zich inzetten om de meest veelbelovende scale-ups van Nederland sneller internationaal te laten groeien.

Onder de gerenommeerde ondernemers die gaan helpen zijn Pieter van der Does (Adyen), Ali Niknam (bunq), Steven Schuurman (Elastic), Chris Hall (Bynder), Michiel Muller (Picnic) en Gillian Tans (Booking.com). Zijn gaan diverse scale-ups de komende tijd ondersteunen. Aan de eerste batch doen onder meer Easee, Mapiq, Online Payment Platform en Polarsteps mee.

Onder andere Easee, Mapiq en Polarsteps doen mee aan de eerste editie.

De oprichters van de scale-ups gaan ook van elkaar leren over bij het opschalen van een bedrijf. Hierbij krijgen ze hulp en feedback van tal van topondernemers. Als onderdeel van het programma worden de oprichters ook op de kaart gezet bij diverse (buitenlandse) bedrijven, investeerders en media.

Elk kwartaal nieuwe groep ondernemers

Het idee achter Techleap.nl Rise is dat er elk kwartaal een nieuwe groep ondernemers start. Met het programma wil Techleap (voorheen StartupDelta) ervoor zorgen dat techbedrijven zich beter kunnen ontwikkelen en dat ons land minder afhankelijk wordt van de technologische oplossingen uit andere landen.

Twee unicorns per jaar

Volgens de organisatie zou het mooi zijn als er uiteindelijk een klimaat wordt gecreëerd waarin twee unicorns per jaar kunnen ‘opstijgen’. Over drie jaar wil de organisatie met het nieuwe programma Techleap.nl Rise zo’n 250 veelbelovende scale-ups hebben ondersteund.

In 2023 wil Techleap veelbelovende 250 scale-ups hebben ondersteund.

Strenge criteria voor deelname

Niet elke scale-up kan zomaar meedoen aan het ambitieuze programma. Zo moet een scale-up minstens 10 miljoen euro ophalen in een financieringsronde (of in de voorbereidende fase zijn om dit bedrag op te halen met een volgende ronde). Ook moet de jaarlijkse omzet 1 miljoen euro of hoger bedragen en moet er meer dan 10 FTE in dienst zijn. Als laatste moet de scale-up minimaal 50 procent groeien op jaarbasis.

Prins Constantijn van Oranje, de special envoy van Techleap, wijst naar de huidige coronacrisis. Hij vindt dat die aantoont hoe belangrijk het is om niet té afhankelijk te worden van buitenlandse oplossingen. “Met Techleap.nl Rise willen we daarom meer Nederlandse techbedrijven voortbrengen die zichzelf internationaal kunnen meten met de besten. De beste ondernemers uit het vak zijn bereid om de scale-ups te helpen met eerlijke harde en constructieve feedback. Zo creëren we een innovatief klimaat waarin de techleiders van morgen boven zichzelf kunnen opstijgen.”

Eerder dit jaar sprak Techleap al de ambitie uit om van Nederland Europa’s beste ecosysteem te maken.

Deel