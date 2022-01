Start-up School kweekt ondernemers

Er is een nieuwe opleiding voor scholieren die van ondernemen houden: de Start-up School. Jongeren kunnen er drie jaar ondernemen en krijgen naderhand een mbo-diploma. In februari gaat de opleiding van start in Eindhoven.

Zo’n veertig bedrijven in Brainport Eindhoven, een koepel van innovatieve bedrijven, doet mee, waaronder machineproducent ASML. Zij doen dat in samenwerking met Summa College, een mbo-instelling in de Brabantse hoofdstad.

25 leerlingen per jaar

Er is plek voor 25 leerlingen per jaar op de Start-up School. Die strijkt neer in bedrijfsverzamelgebouw Microlab op Strijp-S, het oude Philipspand waar veel zzp’ers en mkb-bedrijven huizen.

De oprichters zijn Bram Finke, Addy Aertse en Stein Hurkx. Zij geven al les op het Summa College in onder meer business, marketing en ondernemerschap. Finke zegt in gesprek met het Financieel Dagblad dat veel leerlingen nu nog buiten de boot vallen: “In de veertig jaar dat ik nu lesgeef, heb ik veel gemotiveerde en talentvolle gasten zien vertrekken omdat het onderwijs niet goed bij ze aansloot. Doodzonde.”

Praktijkgericht en erkend diploma

Het mbo-programma is niet een cursus over ondernemen, waar er al een aantal van zijn, maar juist heel praktijkgericht. De bedoeling is dat scholieren echt hun eigen bedrijf op poten zetten. Daarbij vormen de opleidingsjaren de verschillende startfases van een bedrijf. Zo wordt in jaar drie het bedrijf bijvoorbeeld ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Het is al mogelijk om werkend te studeren bij bedrijven, maar vaak komt hier geen erkend diploma aan te pas. De Start-Up School biedt dit wel: na afloop krijgen deelnemers dan ook een erkend mbo-diploma niveau 4.

Partnerbedrijven

Zoals gezegd doen al zo’n veertig bedrijven in Brainport Eindhoven mee. Bedrijven kunnen zich aansluiten om samen te werken met de jonge ondernemers, het liefst met een focus op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Partners kunnen ervoor kiezen alleen gastcolleges te verzorgen of ook startups te financieren vanaf 2500 euro, bijvoorbeeld.

Meer jonge ondernemers

De nieuwe opleiding komt op het juiste moment: in coronatijd is de interesse voor ondernemen toegenomen. In 2020 was het aantal startende bedrijven aanzienlijk hoger dan in het jaar ervoor, blijkt uit cijfers van het Handelsregister. Ook het aandeel jonge ondernemers neemt al een aantal jaar toe: in 2019 was het aandeel tieners met maar liefst 65 procent gestegen.