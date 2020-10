Corona houdt startende ondernemers niet tegen

Het optimisme bij nieuwe ondernemers lijkt niet te zijn aangetast door het coronavirus. De afgelopen vier maanden lag het aantal startende ondernemers hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Helaas ligt ook het aantal gestopte bedrijven hoger dan in 2019.

Je zou wellicht verwachten dat door de uitbraak van het coronavirus mensen minder snel een eigen bedrijf starten. Maar niets lijkt minder waar. Nieuwe cijfers van de Kamer van Koophandel over de maanden juni tot en met september laten zien dat het aantal starters hoger is dan in die periode vorig jaar.

Stijging starters vooral dankzij nieuwe webwinkels

De stijging lijkt vooral te komen dankzij het aantal nieuwe webwinkels. Zo zijn er in september ruim 40 procent meer nieuwe online shops geopend dan in diezelfde maand een jaar geleden, toen het coronavirus de maatschappij nog niet had ontwricht. Een ander geluid is waarneembaar in de horeca; daar zijn er dit jaar juist minder nieuwe bedrijven begonnen dan in 2019.

In september zijn 40% meer nieuwe webwinkels geopend dan vorig jaar.

De data van de KVK laat zien dat in alle sectoren een toename waarneembaar is van gestopte bedrijven, behalve in de land- en tuinbouw; daar waren er in september 57 procent minder stoppers. De grootste procentuele groei van stoppers is terug te vinden in de sector ICT en Media: 85 procent meer stoppers in september dit jaar dan in september vorig jaar.

Aantal startende ondernemers per maand

Aantal gestopte bedrijven per maand

