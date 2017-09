Online-only bank Knab bestaat 5 jaar

De online bank Knab, onderdeel van Aegon, bestaat vandaag vijf jaar. In 2012 betrad het de financiële markt in ons land met een iets ander concept: voor een vast bedrag per maand konden klanten hun bankzaken regelen, ze hoefden niet meer voor allerlei zaken extra te betalen. Vooral onder ondernemers, waaronder zzp’ers, werd Knab populair.

Het had niet veel gescheeld of Knab had het eerste lustrum niet eens kunnen vieren. Verzekeraar Aegon heeft zelfs op het punt gestaan om de stekker uit dochter Knab te trekken, toen de online-only bank maar nauwelijks klanten aantrok, zo schreef het FD in november 2015.

155.000 klanten

Met slechts zesduizend klanten in begin 2014, begon Knab niet erg sterk. In 2015 verwachtte het ’t jaar af te sluiten met 80.000 klanten en liet oprichter René Frijters weten dat er rond de 200.00 klanten nodig zijn om winst te maken. Dat zijn er nu 155.000, zo laat Knab vandaag op haar verjaardag weten.

Geen eigen hypotheken of verzekeringen

Knab is inmiddels uitgegroeid tot meer dan een bank. Het ziet zichzelf dan ook meer als een online financieel assistent waar de consument voor al zijn geldzaken terecht kan. Consumenten krijgen bespaartips over hun verzekeringen, maar kunnen via Knab ook hypotheken vergelijken en afsluiten. “Dat is even wennen voor de consument. Die is van banken gewend dat die alleen hypotheken van zichzelf adviseren. Dat gaat al decennia zo. Maar bij ons kiezen ze uit heel veel aanbieders. Sterker nog, we hebben geen eigen hypotheken of verzekeringen”, aldus CEO Robbert Bakker.

Populair bij zzp’ers

Knab is vandaag de dag vooral populair onder zzp’ers, sinds de bank in mei 2014 de zakelijke rekening lanceerde. Volgens de – inmiddels meer dan 80.00 keer ingevulde – Voordeelcalculator van deze bank kan een zakelijke klant gemiddeld 688 euro per jaar goedkoper uit zijn door te bankieren bij Knab. Bij MoneyView wist Knab dit jaar voor het vierde jaar op rij het maximale aantal sterren te behalen op het onderdeel ‘prijs’ bij zakelijke betaalrekeningen.

Knab Crowdfunding

Knab maakt inmiddels ook naam met crowdfunding. In de zomer van vorig jaar startte het in samenwerking met Collin Crowdfund het online crowdfundingplatform Knab Crowdfunding. De klanten van de bank kunnen in ruil voor rendement investeren in de groeiplannen van ondernemers. Sinds de start vorig jaar zijn 31 projecten met een totale waarde van 4,8 miljoen euro gefinancieerd door zo’n 3700 investeerders.

