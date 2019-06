Online bank Holvi naar Nederland

De Finse online-only bank Holvi is beschikbaar in vijf nieuwe Europese landen, waaronder Nederland. Ook klanten uit Ierland, Italië, België en Frankrijk kunnen sinds afgelopen maand de dienst gebruiken. De bank biedt zakelijke rekeningen en digitale administratietools gericht op kleine bedrijven en zelfstandige ondernemers.

Momenteel heeft Holvi ruim 150,000 klanten. Volgens directeur Antti-Jussi Suominen komt maar liefst 45 procent hiervan uit Duitsland, waar het bedrijf in 2017 een kantoor opende. Daarna is moederland Finland de grootste afnemer. De resterende klanten komen uit Oostenrijk of Estland via e-residency. De nieuwe Europese markten zullen vanuit Helsinki en Berlijn worden bediend.

Nog een digitale bank in Nederland

Holvi kan aan het rijtje online-only banken in Nederland worden toegevoegd, naast het van oorsprong Nederlandse Knab en Bunq. Ook het Duitse N26 en Engelse Revolut zijn actief in ons land. Holvi’s CEO: “Nederland is vooruitstrevend op dit gebied, jullie staan open voor een financieel product dat volledig digitaal is.” Volgens marktonderzoek zijn internetbanken sterk in opkomst: Europese digitale spelers kregen er tussen 2011 en 2019 ruim 15 miljoen klanten bij, terwijl fysieke banken over dezelfde periode 2 miljoen klanten verloren. Digitale banken kunnen vaak lage kosten bieden door onder andere te besparen op overhead en fysieke vestigingen.

Holvi is als internationale speler te vergelijken met N26 en Revolut. Je kunt online een zakelijke rekening openen met een Mastercard-creditcard. In tegenstelling tot Knab en Bunq kun je helaas niet met iDeal of een Nederlandse pinpas betalen. De dienst is ook volledig in het Engels. Echter zijn de kosten laagdrempelig: de basisversie is gratis, voor uitgebreidere varianten betaal je 9 of 18 euro per maand. Het duurste pakket kost je 98 euro per maand in ruil voor een ongelimiteerd aantal rekeningen, creditcards en kosteloos geld opnemen. Je kunt Holvi gebruiken in je browser en de mobiele app.

Simpele administratietools

De Finse speler onderscheidt zich met name door digitale oplossingen voor financiële administratie te bieden. Directeur Antti-Jussi: “We bieden een geïntegreerde oplossing voor factureren en boekhouden. We bieden ook digitale accountingsoftware, maar nog niet op de Nederlandse markt.”

Nederlanders kunnen in elk geval facturen maken en versturen als pdf of e-factuur vanuit hun Holvi-account. Als een factuur is betaald krijg je hier melding van, en klantgegevens worden automatisch opgeslagen voor snelle facturering. Ook kun je via Holvi zakelijke kosten declareren, transacties categoriseren en ontvang je geautomatiseerde boekhoudingsrapporten. De oplossingen zijn niet zo geavanceerd als sommige boekhoudsoftware, maar voorzien waarschijnlijk wel in de basisbehoeften van kleine ondernemingen en zzp’ers.

Webshopfunctie nog niet beschikbaar

Huidige klanten in Duitsland, Finland, Oostenrijk en Estland kunnen zelfs een simpele webshop openen inclusief kortingscodes en marketingfunctionaliteiten. Je kunt betalingen ontvangen via creditcard, SEPA-overboeking of pinapparaat SumUp. De functie is inbegrepen in de twee duurste pakketten, of aan de andere pakketten toe te voegen voor 5 euro per maand plus 2,5 procent transactiekosten.

In Nederland en de overige nieuwe Europese markten is de webshopfunctie nog niet beschikbaar. Het ontbreken van iDeal maakt dit vooralsnog een onaantrekkelijke keus voor Nederlandse shophouders. Waarschijnlijk is het voor Holvi te kostbaar om voor alle Europese landen de lokale betaalmethode te implementeren, zoals iDeal. Of en wanneer de webshopfunctie voor Nederlandse klanten beschikbaar wordt, laat de CEO overigens niet los. Maar als de basisdiensten van Holvi hier aanslaan zoals in Duitsland, wordt dit waarschijnlijk op termijn gerealiseerd.

60 procent groei tussen 2017 en 2018

De potentie voor de Nederlandse markt zit hem dus vooral in de administratietools van Holvi. Kleinere ondernemers die niet al te veel willen investeren in boekhoudsoftware kunnen dit integreren met hun zakelijke rekening. Tussen 2017 en 2018 groeide Holvi met 60 procent, niet op zijn minst door de Duitse markt. De directeur verwacht in 2019 weer dubbele groeicijfers dankzij de internationale uitbreidingsplannen: “We willen dé zakelijke bankprovider in Europa worden voor kleine ondernemingen en freelancers.”

Deel