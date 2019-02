Ondernemende studenten maken kans op SnelStart Startup Prijs

Studenten van de Hogeschool van Amsterdam kunnen de komende drie jaar de SnelStart Startup Prijs winnen. Deze prijs wordt vanaf nu elk half jaar uitgereikt en de winnaar ervan krijg tienduizend euro om zijn of haar idee werkelijkheid te maken.

De prijs is samen met de hogeschool in het leven geroepen door SnelStart, een bedrijf dat boekhoudsoftware aanbiedt. Met de prijs willen de organisaties veelbelovende startups de kans geven zich verder te ontplooien.

Opleiding helpt bij starten van onderneming

De competitie is bedoeld voor alle studenten van de HvA, maar is in het bijzonder gericht op zij die de opleiding 10K volgen. Deze hbo-opleiding is gericht op het starten van een onderneming en de verdere ontwikkeling van de startup. Elk halfjaar starten ze bijvoorbeeld het 10K Pre-Incubator-programma, om de ondernemende idee├źn van ambitieuze studenten verder te ontwikkelingen.

De nieuwe groep studenten die deze maand is begonnen aan dit programma zijn de eersten die kans maken op de SnelStart Startup Prijs. De winnaar wordt bepaald door een driekoppige jury, die op basis van de gepresenteerde pitches en de businessplannen zal bepalen wie uiteindelijk met de prijs naar huis gaat.

SnelStart Startup Prijs

De prijs heeft ene totale waarde van tienduizend euro, maar bestaat eigenlijk uit twee delen: een geldprijs ter waarde van vijfduizend euro en een op de behoefte van de winnaar afgestemde ondersteuning ter waarde van eveneens vijfduizend euro. Met dat laatste kan bijvoorbeeld de administratie ingericht worden of marketingadvies verkregen worden. Ook krijgt de winnaar een mentor en een werkplek aangeboden in het kantoor van SnelStart in Alkmaar.

