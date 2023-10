Mkb in Europa wil hulp bij online uitbreiden

Maar liefst 70 procent van het mkb in Europa geeft toe het vertrouwen te missen dat nodig is om uit te breiden in het digitale domein. Een grote groep van hen heeft hulp nodig bij hun logistiek, terwijl anderen hulp nodig hebben met BTW en compliance.

Dit blijkt uit een recent rapport van Amazon. Het onderzoek geeft informatie over de verschillende uitdagingen binnen ecommerce die door kleine en middelgrote bedrijven in Europa worden ervaren.

Zoektocht naar ondersteuning en begeleiding

Kleine en middelgrote ondernemers erkennen de waarde van het digitaliseren van hun activiteiten en zoeken daarom naar ondersteuning en begeleiding. Het onderzoek, waarin 2.500 mkb’ers in Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk werden ondervraagd, bracht aan het licht dat bedrijven op verschillende gebieden verlangen naar hulp.

73% van het mkb wil begeleiding bij het organiseren van logistieke netwerken.

Maar liefst 73 procent gaf aan behoefte te hebben aan begeleiding bij het organiseren van hun logistieke- en ondersteuningsnetwerken. En 70 procent van hen heeft hulp nodig bij het navigeren door het complexe terrein van BTW en compliance.

Groei van het MKB-landschap

Het mkb-landschap in Europa is de afgelopen 14 jaar gegroeid met 18 procent. Deze ondernemingen bieden nu werk aan bijna 84,6 miljoen mensen. Voor het mkb kan online verkopen een optimale kans zijn om hun bereik te vergroten en de verkoop te stimuleren. Sterker nog, 82 procent van deze ondernemers ziet de voordelen van het implementeren van een digitale verkoopbenadering in.

Ecommerce wordt door de respondenten geprezen als een echte gamechanger. Het stelt bedrijven in staat om 24/7 bereikbaar te zijn, biedt de flexibiliteit om vanaf elke locatie te verkopen en in contact te komen met een breder klantenbestand. De weg naar die digitale transformatie is echter bezaaid met uitdagingen.

Zonder ervaren partners het diepe in

Voor mkb-bedrijven kan het betreden van die complexe wereld van internationale regelgeving ontmoedigend zijn zonder ervaren partners aan boord. Het navigeren door de diverse wetten van elk land waar ze goederen verkopen, voegt extra druk toe en benadrukt de behoefte aan betrouwbare en deskundige partners.

Xavier Flamand, VP Amazon Europe Seller Services, erkent deze uitdagingen: “We begrijpen dat het lanceren of opschalen van een bestaand ecommerce-bedrijf een ontmoedigende, complexe en tijdrovende ervaring kan zijn voor verkopers. We willen dat bedrijven zelfvertrouwen hebben en zich gesteund voelen bij complexe onderwerpen zoals BTW en compliance, zodat ze optimaal kunnen groeien.”