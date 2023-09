71% bedrijven digitaliseerde afgelopen jaar

In de afgelopen 12 maanden nam 7 op de 10 bedrijven in Nederland digitaliseringsinitiatieven. Ruim 42 procent van de bedrijven ervaarde een positieve impact van digitalisering op de groei en ontwikkeling van het bedrijf. Bedrijven digitaliseren vaak om een hogere productiviteit en efficiëntiewinst te behalen.

Dit blijkt uit de nieuwe Conjunctuurenquête Nederland van het CBS. In augustus dit jaar werden bedrijven met vijf of meer werknemers in de industrie, detailhandel en diensten gevraagd over digitalisering. Het CBS bedoelt met digitalisering het gebruiken van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) en/of digitale technologieën.

Digitalisering heeft niet altijd evenveel impact

Een kwart van de ondervraagde bedrijven merkte geen of nauwelijks impact van het toegenomen gebruik van ICT. Toch ervaarde ruim 4 op de 10 bedrijven een (zeer) positieve impact van digitalisering in de afgelopen 12 maanden.

53% van de bedrijven in de detailhandel merkten een positieve impact van digitalisering.

Bedrijven in de detailhandel merkten het vaakst een positieve impact van digitalisering op de groei of ontwikkeling van het bedrijf (53 procent). Dit is het hoogste percentage van de onderzochte bedrijfstakken. In de horeca speelde digitalisering de kleinste rol, meer dan de helft van de horecaondernemers nam geen digitaliseringsinitiatieven.

Vaker positieve impact op grote bedrijven

Ruim 6 op de 10 grote bedrijven (met meer dan 250 werkzame personen) merkten een enigszins of aanzienlijke positieve impact van digitalisering. Een kwart van de kleine bedrijven gaf dit ook aan. Tegelijkertijd heeft een groter deel van de kleine bedrijven geen digitaliseringsinitiatieven ondernomen.

Hoge kosten van digitalisering zijn de grootste belemmering voor kleine bedrijven.

Uit eerder onderzoek van October bleek al dat één derde van het mkb in de afgelopen twee jaar te weinig in digitalisering investeerde. Volgens het CBS waren de hoge kosten van digitaliseringsinitiatieven de grootste belemmering voor kleine bedrijven. Bij middelgrote en grote bedrijven was het gebrek aan vaardig en deskundig personeel binnen het bedrijf de belangrijkste belemmering om te digitaliseren.

Redenen om te digitaliseren

Maar liefst 4 op de 10 bedrijven die wel digitaliseren doen dit voor het verhogen van de efficiëntie of productiviteit. Het verbeteren van de klantervaring is voor 8 procent van de bedrijven de belangrijkste reden.