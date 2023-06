Amazon: ‘Digitale euro versnelt innovatie’

Amazon is overtuigd van de meerwaarde van de digitale euro, die de Europese Centrale Bank (ECB) wil gaan invoeren. Het bedrijf heeft in de afgelopen tijd een prototype gebouwd voor de toepassing ervan in webshop-betalingen.

De Europese Centrale Bank is de mogelijkheden voor een digitale munt aan het onderzoeken. De munt moet dienen als een stabiel alternatief voor cryptovaluta’s zoals bitcoin. Ook moet het bankgeld op deze manier toegankelijk blijven in het digitale tijdperk.

Bouw van een prototype

In het afgelopen voorjaar riep de ECB front-end providers in de Europese betaalmarkt op om ideeën aan te dragen en concrete toepassingen te bouwen. In het najaar werd Amazon uiteindelijk geselecteerd om een prototype te bouwen en de online betalingsmogelijkheden van de digitale euro te onderzoeken.

De digitale euro moet soepel geïntegreerd worden in het Europese betalingslandschap.

“Ons doel bij de oefening was om met succes een front-end prototype van een ecommerce transactie te leveren en deze te integreren met het back-end infrastructuurprototype van het Eurosysteem”, vertelt het Amerikaanse bedrijf. “Zo moest worden bevestigd dat een potentiële digitale euro soepel kan worden geïntegreerd in het bestaande Europese betalingslandschap.”

Specifieke toepassingen

Vier anderen hebben ook specifieke toepassingen van de digitale euro onderzocht, waaronder de Italiaanse bank Nexi, de Spaanse CaixaBank, de Franse betalingsverwerker Worldline en het European Payments Initiative (EPI). Dit is een Europese verzameling van banken en betalingsverwerkers. Onlangs nam het nog enkele betaaloplossingen, zoals iDeal, over om een betaalplatform voor heel Europa te maken.

Geleerde lessen

De ECB heeft de bevindingen en lessen van de vijf prototypeontwikkelaars gepresenteerd in een rapport. De bank concludeert: “De tests toonden aan dat het mogelijk is deze soepel te integreren, terwijl er voldoende ruimte overblijft voor innovatieve functies en technologieën.”

“De bevindingen bevestigden ook dat een digitale euro in principe zowel online als offline zou kunnen werken, met behulp van onafhankelijke ontwerpen. Dit vergroot ook de veerkracht van de digitale euro.” De tot nu toe ontwikkelde prototypes gaan niet gebruikt worden als basis voor toekomstige betaaloplossingen.

Amazon is positief over digitale euro

Amazon verwelkomt de invoering van de digitale euro. “Wij bij Amazon geloven dat een digitale euro een instrument kan zijn om innovatie te bevorderen en de efficiëntie van betalingen te vergroten”, aldus een woordvoerder van het bedrijf. De online gigant is optimistisch dat de nieuwe publieke infrastructuur “aanzienlijke voordelen” zal opleveren voor inwoners van de Europese Unie, handelaren en de bredere economie in de Europese Unie.