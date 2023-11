EDIH NN versnelt digitalisering mkb Noord-Nederland

Afgelopen week startte de European Digital Innovation Hub Noord Nederland. Dit project, met een subsidie van vier miljoen euro, moet digitalisering in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland versnellen. Het project wil daarnaast tools ontwikkelen voor het mkb, waarmee bedrijven autonomie over hun processen vergroten.

De European Digital Innovation Hub Noord Nederland (EDIH NN) is onderdeel van de vijf Nederlandse hubs. Het maakt deel uit van een Europees netwerk van hubs, dat gefinancierd wordt door Europa om de digitale kennis en kunde van het mkb te vergroten. Elke EDIH is een aanspreekpunt waar ondernemers terecht kunnen met digitale uitdagingen en vragen.

15 tools voor de maak- en procesindustrie

Sinds vorige week is er dus een hub voor Drenthe, Groningen en Friesland. Het werkt samen met verschillende partners. EDIH NN wil in drie jaar 15 tools ontwikkelen voor de maak- en procesindustrie, zodat het mkb de mogelijkheid krijgt om de autonomie in producten en processen te vergroten. Denk hierbij aan autonome tractoren, drones, 24/7 producerende fabrieken zonder menselijk handelen, zelf navigerende logistieke systemen en energienetwerken die zichzelf optimaliseren.

‘Op korte termijn richten we op onder andere het verhogen van efficiëntie.’

“Dit is het toekomstbeeld, maar we zijn er nog niet. Op korte termijn richten we ons op de uitdagingen die nu spelen, zoals het verhogen van efficiëntie, het verlagen van kosten en het omgaan met krapte op de arbeidsmarkt”, zegt Anna Moerbeek, projectmanager bij EDIH NN en bedrijfswetenschapper.

4 miljoen euro toegekend

Het project heeft ruim 4 miljoen euro gekregen van de Europese Unie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hiermee wil het de drempel om met digitale, zelflerende systemen aan de slag te gaan verlagen. De organisatie wil een regionaal netwerk van experts, testomgevingen, kennisinstellingen en financieringsmiddelen opzetten voor het mkb.