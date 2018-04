Meer ondernemers verkeren in geldnood

Het aantal zelfstandige ondernemers dat geldproblemen heeft neemt toe. En dat terwijl de economie wel groeit. In het eerste kwartaal van dit jaar steeg het aantal ondernemers met een bijstand met 15 procent, en die stijging zet nu door met drie procent.

Dit blijkt uit de meest recente IMK-index. Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf keek hiervoor naar het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen (Bbz) in de vorm van krediet en/of een uitkering.

Volgens het IMK geeft hun index een goed beeld van hoeveel ondernemers in zwaar weer verkeren en kan het ook worden gezien als een indicator voor het aantal faillissementen. Voor het komende halfjaar verwacht het instituut dan ook een toename in het aantal faillissementsaanvragen.

Vooral ervaren ondernemers met geldproblemen

“Het is een misvatting dat uitval vooral komt van mensen die nog geen jaar ondernemen”, zo verduidelijkt directeur Han Dieperink. “Dat is eigenlijk maar een klein percentage. Het grootste deel van de ondernemers die uitvallen, ondernemen al tussen de vijf tot tien jaar. Het zijn echt gevestigde ondernemers, die zich de afgelopen jaren een beetje hebben verwaarloosd.”

Dieperink heeft drie concrete tips voor ondernemers die merken dat ze het financieel moeilijk hebben of krijgen. Zo raadt hij aan om tijdig help te zoeken. “Als je het tijdig aanpakt, is het vaak eenvoudig op te lossen.” Ook geeft hij het advies om eerlijk te zijn. “Als de bank of een leverancier wel signaleert dat er iets aan de hand is, maar niet het volledige plaatje krijgt, wekt dat argwaan. Als je het financiĆ«le plaatje goed inzichtelijk maakt, het initiatief neemt en je visie op de oplossingsrichting geeft, zullen medewerkers, leveranciers en ook de bank zich in het algemeen vriendelijker opstellen.”

‘Zorg goed voor jezelf’

Als laatste tip geeft hij getroffen ondernemers mee om goed voor zichzelf te zorgen. “Heb je je basis op orde? Besteed je tijd aan de verkeerde dingen? Wat is de laatste keer dat je een training hebt gevolgd? Wie vraag je advies als je ’s nachts wakker ligt? Investeer regelmatig in je ondernemerscompetenties, in je netwerk en in inzicht.”

