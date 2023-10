Grens verplichte accountantscontrole mkb verhoogd

De Europese Commissie heeft de grens voor de wettelijk verplichte accountantscontrole verhoogd. Dit betekent dat bedrijven pas bij een veel hogere omzet een controleur moeten inhuren. De beslissing is een meevaller voor het mkb, aangezien deze controles erg prijzig zijn.

Als bedrijven twee jaar achter elkaar aan twee van de drie criteria voldoen, is een controle door een accountant wettelijk verplicht. Bij andere bedrijven is een samenstellingsverklaring voldoende. De criteria voor deze controle zijn nu aangepast door de Europese Commissie.

Grenzen 25% verhoogd

Tot nu toe waren de criteria een omzet van meer dan 12 miljoen per jaar, een balanstotaal van meer dan 6 miljoen euro of meer dan vijftig mensen in dienst hebben. De omzetgrens wordt nu 25 procent verhoogd, naar 15 miljoen euro. Daarnaast moet de balans nu 7,5 miljoen euro of meer zijn. Dit is ook een verhoging van 25 procent.

‘De groottecriteria worden herzien, om rekening te houden met de impact van inflatie.’

Dat de grenzen verhoogd worden, heeft te maken met inflatie. Volgens de Europese Commissie was de totale inflatie tussen januari 2013 en maart dit jaar 24,3 procent. “Gezien de opvallende inflatietrend in 2021 en 2022 is besloten tot een herziening van de monetaire groottecriteria voor het bepalen van de categorie van de ondernemingsgrootte, om zo rekening te houden met de impact van inflatie”, aldus een beleidsstuk van de Europese Commissie van afgelopen week.

Opluchting voor het mkb

Door de hoge inflatie van de afgelopen kwartalen zijn veel kleine bedrijven op papier gegroeid, waardoor ze de voormalige grens passeerden. “Ik ken een aantal klanten, mkb-ondernemers, die hier op zaten te wachten. Voor hen scheelt het tienduizenden euro’s wanneer ze geen verplichte accountantscontrole hoeven te ondergaan”, aldus Geert Dreschler, accountant en partner bij MKB Accountants.

‘De grenzen waren al lang niet geïndexeerd.’

Ook werkgeversorganisatie VNO-NCW is tevreden met de inflatiecorrectie. “Als dat niet zou gebeuren, komen meer mkb-bedrijven onder de wettelijke controleplicht te vallen. Niet vanwege hogere omzet, maar puur omdat die grenzen lang niet zijn geïndexeerd. Zij moeten daarvoor een accountant inhuren. Met hogere kosten dus, terwijl het voor bedrijven nu al moeilijk is om een accountant te vinden”, vertelt een woordvoerder. Op de markt voor accountants is namelijk schaarste, stelt de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.