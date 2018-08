Googelen op je naam: hoe goed is jouw online identiteit?

Dat je maar één kans krijgt voor het maken van een goede eerste indruk, is niet nieuw. Wat het wel lastig maakt, is dat deze eerste indruk tegenwoordig grotendeels online plaatsvindt. Nog voordat je jouw potentiële opdrachtgever of klant de hand schudt, heeft hij waarschijnlijk al een beeld geschetst. Op zich geen probleem, totdat er twijfelachtige resultaten bij jouw naam verschijnen.

De kans dat iemand tegenwoordig blanco het gesprek ingaat is klein. Het is nu eenmaal de normaalste zaak van de wereld om je gesprekspartner eerst even te googelen. Dat je sporen achterlaat wanneer je online actief bent, is in veel gevallen prima. Lever je bijvoorbeeld interessante bijdragen aan discussies in jouw vakgebied, dan zegt dit iets over jouw kennis en betrokkenheid. Ook een fijne aanbeveling op LinkedIn of een gelikte website zijn goed voor je online imago.

Online identiteit managen

Maar wat als een zoekopdracht op jouw naam direct verwijst naar jouw Facebook-account, waar je op 80 procent van de foto’s wazig de lens inkijkt wegens overmatig alcoholgebruik. Hoe blij ben je er dan mee als een potentiële klant of opdrachtgever deze informatie onder ogen krijgt? Ook extreme uitspraken op een forum of een openbaar conflict helpen niet mee om aan opdrachten te komen. Of wat dacht je van zure recensies omdat enkele klanten toch niet helemaal tevreden waren over jouw product of dienstverlening. Redenen genoeg dus om jouw online identiteit goed te managen.

Dit klinkt echter eenvoudiger dan het is. Niet alleen lopen werk en privé bij veel mensen door elkaar, ook heeft het gros van de Nederlanders een naamgenoot. Hierdoor is het voor buitenstaanders niet altijd duidelijk dat de informatie die zij hebben gevonden helemaal niet over jou gaat. Als de degene die exact dezelfde voor- en achternaam heeft als jij een bekende sporter of een briljante wetenschapper is, zijn de gevolgen te overzien.

Minder fijn wordt het als jouw naamgenoot er dubieuze praktijken op nahoudt of een schimmig verleden heeft. De meeste mensen kijken namelijk niet verder dan de eerste zoekresultaten. En of het gaat om de acties van jouw naamgenoot of dat het jouw eigen online sporen zijn, een verkeerde indruk is snel gemaakt. Gelukkig zijn er een aantal dingen die je kunt doen om de top 5-resultaten in Google te beïnvloeden.

Zoekresultaten beïnvloeden

Grofweg zijn er twee manieren om invloed uit te oefenen op de zoekresultaten: enerzijds door ervoor te zorgen dat de goede resultaten beter ranken en anderzijds door voor de negatieve resultaten een verwijderverzoek in te dienen.

Om te beginnen kun je jouw eigen content professionaliseren. Bij een zakelijke website of blog maak je bijvoorbeeld een profielpagina aan waarin je jezelf profileert. Ook je LinkedIn-profiel komt van pas. Hierbij is het wel belangrijk dat je profiel volledig is ingevuld, aangezien je in dat geval meer kans hebt om hoog in de zoekresultaten te komen dan wanneer je nauwelijks informatie prijsgeeft. Heb je een Google+-profiel? Optimaliseer deze waar je kan. Hetzelfde geldt voor je social media-accounts, die net als een Googl+- en LinkedIn-profiel vaak hoog in de zoekmachines komen te staan.

Zwerven er foto’s rond op het internet waar je niet blij mee bent? Zet een charmeoffensief in. Door op verschillende websites jouw afbeeldingen toe te voegen en bij de ALT tag jouw voor- en achternaam in te vullen, kun je de volgorde van de weergegeven foto’s beïnvloeden. Dit kun je niet alleen doen bij afbeeldingen op je eigen website, maar ook voor externe sites waarvoor je bijvoorbeeld een gastblog hebt geschreven. Hierbij heb je uiteraard wel de hulp nodig van de beheerder van die site. Zorg er wel voor dat je niet steeds dezelfde afbeelding gebruikt, want dan kan Google slecht één foto van je indexeren.

Recht om vergeten te worden

Wil je dat bepaalde zaken over jou helemaal niet meer naar voren komen, dan kun je een verzoek indienen bij de betreffende website(s) om deze informatie te verwijderen. Websites zijn echter niet verplicht om hierin mee te gaan, maar mogelijk zijn ze wel bereid om je te helpen om je online identiteit wat op te poetsen. Bedenk wel dat het weken of zelfs enige maanden kan duren voordat de informatie ook weg is uit de zoekresultaten.

Daarnaast kun je een verwijderverzoek indienen bij Google. In 2014 besloot het Europees Hof namelijk dat burgers het recht hebben om vergeten te worden op het internet. Toch is voorkomen nog altijd beter dan het achteraf recht proberen te zetten. Want net als dat een websitebeheerder kan besluiten om bepaalde content bij het oude te laten, honoreert Google lang niet alle aanvragen.

Van alle verzoeken wees de zoekmachine tot dusver ruim de helft af. Naar eigen zeggen maakt het bedrijf een afweging tussen het persoonlijke en publieke belang. Afbeeldingen waarop jij dronken op tafel danst, hebben geen publiek belang. Maar stel dat jij ooit strafrechtelijk bent veroordeeld of stelselmatig wangedrag vertoont op diverse forums, kan dit wel waardevolle informatie zijn voor anderen.

Heb je het geluk dat Google jouw verzoek goedkeurt? Dan betekent dit niet dat de informatie helemaal weg is. Het houdt alleen in dat de betreffende pagina niet meer geïndexeerd wordt. Om het écht te verwijderen, zal je contact moeten opnemen met de primaire bron, oftewel de websitebeheerder. Maar het allerbeste is het natuurlijk wanneer de échte primaire bron, jij dus, ervoor zorgt dat er helemaal geen belastend materiaal in de online wereld wordt geslingerd.

