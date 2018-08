Gemiddeld uurtarief freelancer in 2018: 46 euro

Het gemiddelde uurtarief van freelancers in Nederland is in een jaar tijd gestegen en wel met 7 procent. Dit jaar verdient de gemiddelde freelancer 46 euro, wat neerkomt op drie euro meer dan in 2016 en 2017 het geval was.

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek [pdf] verricht door Hoofdkraan.nl. Het keek hiervoor naar meer dan negentienduizend uitgebrachte offertes. Het zijn met name de freelancers in de financiƫle en administratieve sector die er dit jaar op vooruit zijn gegaan: zij vragen nu 10 procent meer dan vorig jaar en verdienen gemiddeld 45 euro per uur.

Schrijvers nog steeds onder marktconform uurtarief

Ondanks dat veel freelancers dit jaar meer per uur vragen dan voorheen, hanteren freelance schrijvers en vertalers vaak nog altijd geen marktconform uurtarief. Zij verrichten immers werk voor gemiddeld 39 euro per uur.

Laagste uurtarief in Flevoland

Het hoogste gemiddelde uurtarief wordt gevraagd in Groningen, met 54 euro. De hekkensluiter was vorig jaar Drenthe, maar daar maakten freelancers een sprong in het uurtarief van 13 procent. Nu zijn het de freelancers uit Flevoland die onderaan staan.

Profiteren van krappe arbeidsmarkt

Niels Goossens, directeur van Hoofdkraan.nl, is blij met het stijgende uurtarief en ziet dat freelancers eindelijk meeprofiteren van de aantrekkende economie. “Ook zij lijken te profiteren van de krappe arbeidsmarkt, wat zorgt voor een betere concurrentiepositie. Zo kunnen zelfstandigen een markconform uurtarief vragen.”

