Bijna 7 op de 10 ondernemers bouwt zelf pensioen op

Dit jaar bouwt 68 procent van de ondernemers en zzp’ers zelf (aanvullend) pensioen op. Ten opzichte van 2021 is dit een flinke stijging, toen bouwde 48 procent zelf pensioen op. Hoewel meer ondernemers bewust bezig zijn met deze opbouw, groeien de zorgen over het inkomen voor later ook.

Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Brand New Day, een neobank waarmee klanten kunnen sparen en beleggen. Van de ondervraagde ondernemers zegt 52 procent zich zorgen te maken over of zij genoeg inkomen hebben tijdens hun pensioen. Van hen maakt 20 procent zich sterke zorgen, 7 procent maakt zich zeer sterke zorgen.

Voor de ondernemers die nog niets voor hun pensioen geregeld hebben, is het feit dat ze zich er nog niet in verdiept hebben de grootste reden. Een groot deel van de ondernemers haalt kennis over pensioenopbouw het liefst bij familie en vrienden (32 procent). Anderen doen zelf online onderzoek (28 procent).

Pensioenopbouw zonder fiscaal voordeel

De zzp’ers en ondernemers die wel bezig zijn met sparen of beleggen voor hun pensioen, doen dit grotendeels zonder fiscaal voordeel (44 procent). In 2021 was dit aandeel nog 26 procent. Voor 43 procent is het bezit van een eigen woning ook een manier om geld op te bouwen voor later.

Maar 30 procent van de ondernemers spaart of belegt met fiscaal voordeel. Toch benut ruim de helft van hen maar tot 40 procent van de maximale jaarruimte. “Sparen en beleggen voor je pensioen levert je belastingvoordelen op. Het bedrag dat je jaarlijks in je pensioenpot stopt, is aftrekbaar bij de inkomstenbelasting”, vertelt Joost Tieland, directeur bij Brand New Day.

‘Sparen voor je pensioen levert belastingvoordeel op.’

“Bovendien telt het voor je pensioen gereserveerde vermogen niet mee als vermogen in Box 3. Dat betekent dat je daarover geen vermogensbelasting betaalt. We zien dat steeds meer ondernemers zich er bewust van zijn dat ze zelf een potje voor later moeten opbouwen. De kennis en het bewustzijn neemt toe, maar daarentegen ook de zorgen over het inkomen voor later.”

Bijna 1 op de 10 ondernemers verwacht een erfenis

Een deel van de ondernemers denkt al bij de start van hun bedrijf na over pensioenopbouw. Een kwart start dan namelijk al met een pensioenpotje. Het grootste deel van de ondernemers (44 procent) verwacht te kunnen stoppen met werken tussen de 65 en 69 jaar oud.

In 2021 verwachtte één op de honderd ondernemers een erfenis.

Bijna één op de tien ondernemers verwacht een erfenis te ontvangen en hoeft daarom geen pensioen (meer) op te bouwen. Dit is een stijging ten opzichte van 2021, toen dit nog één op de honderd was.

Beleggen in crypto populairst bij ondernemers

In 2023 belegt 38 procent van de ondernemers in crypto, terwijl dit in 2021 nog maar 8 procent was. Daarnaast beleggen zzp’ers vaak in aandelen (37 procent), beleggingsfondsen (35 procent) en vastgoed, zoals een eigen huis, vakantiehuisje of een huis in het buitenland (22 procent).

‘Hoe eerder je begint met pensioenopbouw, hoe makkelijker je het voor jezelf maakt.’

“Hoe eerder je begint met je pensioenopbouw, hoe makkelijker je het voor jezelf maakt. Je geld heeft namelijk meer de tijd om te renderen. Dat geldt voor zowel sparen als belegen. Iets vroeger beginnen, kan al een enorm verschil maken op de lange termijn. En ook onze klanten hebben dat ook steeds vaker in de gaten, want de gemiddelde leeftijd van mensen die bij ons starten met geld opzijzetten voor hun pensioen, blijft dalen.”