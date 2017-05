40% ondernemers vertrouwt op verkoop bedrijf als pensioen

Vier op de tien ondernemers in ons land zijn weliswaar eigenlijk te weinig met hun eigen pensioen bezig, maar ze vertrouwen er wel op dat het later alsnog goedkomt als ze hun bedrijf verkopen. Vooral onder 45-plusser heerst dit optimisme. Toch is het pensioen geen populair onderwerp onder Nederlandse ondernemers.

Dit komt naar voren uit onderzoek van Stichting Decision Makers Survey, dat een panel van zakelijke beslissers ondervroeg. En ondanks dat 40 procent denkt dat het met hun pensioen wel goedkomt, geeft één op de drie ondervraagden aan het hele onderwerp pensioen geen prioriteit te geven en er zelfs al minstens een jaar geen aandacht meer aan te hebben besteed.

De groep van 45-plussers is positiever ingesteld over hun pensioen en dat verklaart waarschijnlijk ook waarom onder de groep ondernemers tussen de 45 en 59 jaar oud het onderwerp nauwelijks leeft. Zij zijn liever bezig met het draaiende houden van hun bedrijf. Ook kleinere bedrijven met maximaal vijftig medewerkers zijn er vooralsnog weinig mee bezig.

Onder de ondernemers in ons land heerst er niet veel kennis over de ontwikkelingen en trends binnen pensioenvoorzieningen. Zo weet bijna zestig procent van de ondervraagden niet van de toenemende verschuiving van het beleggersrisico. Vroeger lag dat risico bij het pensioenfonds, maar steeds vaker wordt dat nu door degene zelf gedragen.

Bij de keuze voor het pensioen lijken ondernemers zich vooral te baseren op wat vrienden en collega’s aanbevelen en wat er staat op de websites van pensioenaanbieders:

