65% Nederlandse bedrijven gebruikt social media

Bedrijven in Europa maken relatief weinig gebruik van sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter of Instagram. Volgens Eurostat zou slechts 45 procent van de bedrijven dergelijke online platforms gebruiken om zaken te doen. In Nederland ligt dit percentage gelukkig een stuk hoger: 65 procent zou zakelijk tweeten, liken en sharen.

Kompass gebruikte voor haar onderzoek niet alleen statistische informatie van Eurostat, maar ook een eigen database die het professioneel gebruik van social media in Europa monitort. En de cijfers verschillen nogal. Zo heeft Eurostat het over 45 procent van de bedrijven die social media inzetten om zaken te doen, terwijl de berekening van Kompass zelf niet verder komt dan 18 procent. “Deze cijfers tonen aan dat de bedrijven social media nog niet volledig beheersen.”

‘Failliet wegens desinteresse in internet’

En toch is het omarmen van populaire platforms als Twitter en Facebook belangrijk, helemaal als de concurrentie daar wel actief is. Uit een ander onderzoek was al gebleken dat acht op de tien bedrijven die in 2013 failliet gingen, omvielen omdat ze internet niet belangrijk vonden. Kompass’ onderzoek wijst uit dat bijna driekwart van de verkopers die social media gebruiken, 23 procent beter presteren dan collega’s die enkel de traditionele kanalen benutten.

Het hebben van een website alleen is tegenwoordig al lang niet meer voldoende. Drie op de vier bedrijven in de EU heeft dan wel een website, maar zoals gezegd maakt volgens Eurostat slechts 45 procent gebruik van sociale netwerken. “Als wij echter de sociale netwerken bij elkaar optellen en kijken naar de aanwezigheid van bedrijven op verschillende media tegelijkertijd, dan zakt het Europees gemiddelde naar 18 procent”, aldus Kompass.

65% Nederlandse bedrijven gebruikt social media

In Nederland liggen de percentages gelukkig een stuk hoger. Vorig jaar had 89 procent van de bedrijven een eigen website en gebruikt 65 procent sociale netwerken. Ook adverteert 29 procent van alle bedrijven in ons land op internet.

Deel