11% Europees mkb heeft klimaatplan

Van het mkb in Europa vindt 84 procent de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen belangrijk. Toch heeft maar 11 procent een gestructureerde aanpak om de impact op het klimaat te verminderen.

Dit blijkt uit onderzoek van Argos Wityu, een private equity-groep en de consultant Boston Consulting Group (BCG). Zo’n 700 bedrijven uit de Benelux, Frankrijk, Duitsland en Italië deden mee. Het onderzoek benadrukt de rol van het mkb in de aanpak van klimaatverandering.

71% ziet CO2-reductie als een kans

Van de ondervraagde mkb’ers zag 71 procent de noodzaak van CO2-reductie als een kans. Deze groep verwacht voordelen, zoals meer winst en toegang tot nieuwe markten.

‘Investeerders willen bedrijven ondersteunen in de overgang van grijs naar groen.’

“Er is geen twijfel dat CO2-reductie voor middelgrote bedrijven sterke kansen kan genereren in alle sectoren. Veel investeerders, van vermogensbeheerders tot grote instellingen, zijn bereid deze bedrijven te ondersteunen in hun overgang van grijs naar groen en hen te helpen leiders in duurzaamheid te worden”, aldus Simon Guichard, partner bij Argos Wityu.

Opportunistische aanpak

Uit onderzoek in Nederland bleek al eerder dat 17 procent van het mkb op dit moment geen deel van de winst wil investeren in verduurzaming. Binnen Europa heeft 38 procent al geïnvesteerd in CO2-vermindering. Toch heeft maar 11 procent een gestructureerde aanpak voor het meten van de uitstoot, een aanvalsplan om uitstoot terug te dringen en het doen van (grote) investeringen.

‘Het is essentieel om het mkb te ondersteunen als we de klimaatdoelen willen bereiken.’

“Middelgrote bedrijven bevinden zich in de beginfase van hun route naar een meer duurzame toekomst maar hun investeringen worden nog steeds voornamelijk gedreven door regelgeving, energieprijzen en de belofte van klanten. De weg naar een meer gestructureerde en alomvattende aanpak ligt nog voor ons. Het is daarom absoluut essentieel om het mkb te ondersteunen als we de klimaatdoelen willen bereiken”, zegt Fabien Hassan, Principal bij BCG.

Verschillen per sector

Het onderzoek toonde ook aan dat 62 procent van de beursgenoteerde bedrijven al sterke investeringen hebben gedaan in verduurzaming. Van de private ondernemingen heeft maar 35 procent dit gedaan.

Per sector waren ook verschillen te zien. In de transport- en logistieke sector had 51 procent aanzienlijk geïnvesteerd in CO2-reductie. Van de bedrijven die met hoge temperaturen werken (sectoren waar met metalen, glas en keramiek wordt gewerkt) had maar 24 procent aanzienlijke investeringen gedaan.