17% mkb wil niet investeren in verduurzaming

Maar liefst vijftien procent van de mkb’ers zegt niet in staat te zijn om met verduurzaming de kosten te verlagen. Daarnaast is zeventien procent op dit moment niet bereid een deel van de winst te investeren in verduurzaming.

Dit blijkt uit onderzoek van October, een Europees financieringsplatform. Het onderzoek ging in op investeren en financieren onder 529 mkb’ers. Volgens het platform mist gemiddeld 13 procent van de mkb’ers de intrinsieke motivatie om te verduurzamen, in tegenstelling tot ondernemingen met meer dan 25 medewerkers.

‘Ondernemers maken zich meer zorgen om hun voortbestaan dan om verduurzaming.’

“Dat is best goed te verklaren: de marges binnen het mkb staan onder druk. Veel ondernemers maken zich momenteel eerder zorgen om hun voortbestaan, dan om te verduurzamen. Het toont de spagaat waar de mkb’er zich momenteel in begeeft, want om in de toekomst bestaansrecht te hebben, zullen ondernemingen toch iets moeten met verduurzaming”, vertelt Luuc Mannaerts, CEO van October Nederland.

Impact op milieu onbekend

Bovendien weet een op de tien mkb’ers niet wat de impact van hun onderneming is op het milieu. Een even groot deel weet ook niet wat de onderneming moet doen om klimaatpositief te worden.

‘Ruim de helft van het mkb wil aan duurzaamheidseisen voldoen als ze goedkoper kunnen lenen.’

“Op zich logisch. Kleinere bedrijven hebben vaak minder middelen tot hun beschikking om dit uit te zoeken. Wel vindt ruim de helft van de mkb’ers het een goede zaak om te voldoen aan duurzaamheidseisen, als zij daardoor goedkoper geld kunnen lenen.”

31% heeft een financieel plan

Er is ook een deel van de mkb’ers al wel bezig met verduurzaming. Eenendertig procent heeft al een financieel plan om de impact op het milieu te verminderen. En dertig procent heeft al een certificering voor behaalde sociale en ecologische doelstellingen, zoals een B Corp-certificering.

Deze ondernemers zien in dat verduurzaming de kosten van de onderneming kan verkleinen. Verstandig. “Hier zien we een duidelijke trend waarbij ondernemers op de hoogte zijn van de financiële voordelen van certificering en bezig zijn deze te behalen. Dat geldt nu voor ongeveer een derde van de mkb’ers. Ik verwacht en hoop dat dit percentage de komende jaren zal groeien.”

Impact op milieu beperken loopt achter

Mannaerts vindt dat verduurzaming onderdeel van de gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid van elke mkb’er moet zijn, vindt Mannaerts. Toch loopt de impact op het milieu beperken in de praktijk nog vaak achter op het behalen van economisch succes.

‘Met duurzame oplossingen worden je kosten lager en voldoe je aan eisen van partners en overheid.’

“Het verrast mij wel dat een derde bij voorbaat geen voordelen ziet bij het investeren in duurzame oplossingen. Ik adviseer mkb’ers vooral naar de lange termijn te kijken. Je kosten worden lager en je komt tegemoet aan de wensen en eisen van zakelijke partners en overheid.”