WeWork in problemen: hoe succesvol zijn flexplekken?

Nadat kantoorverhuurder WeWork twijfels uitte over haar toekomst, verloor het ruim een derde van de beurswaarde in één dag. Waar afgelopen jaren het aandeel van de flexplek-aanbieder maar bleef stijgen, lijkt de populariteit nu te kelderen. In Nederland zien experts nog altijd kansen voor gedeelde werkruimten.

Gezien de enorme toename van het aantal mensen dat flexibel wil werken, werd verwacht dat flexkantoren de vastgoedsector zou opschudden. Grote bedrijven, startups en freelancers zouden liever een flexibele werkplek huren dan dat ze moeten investeren in dure kantoren. Voor het Amerikaanse WeWork waren de verwachtingen dan ook hoog.

‘Mismanagement en wankel verdienmodel’

Het bedrijf had in 2019 een waardering van 47 miljard dollar en was destijds één van de duurste startups in de Verenigde Staten. Maar de markt staat niet stil en tegenwoordig is de beurswaarde gekelderd tot 280 miljoen dollar. Lockdowns, mismanagement en een wankel verdienmodel zouden hier de oorzaak van zijn.

WeWork één van de duurste startups van VS.

Zo betaalt het bedrijf meer huur aan de eigenaars van de panden dan dat het inkomsten ontvangt van de flexwerkers. Veel Amerikaanse leden annuleerden hun lidmaatschap en financieel staat het bedrijf er slecht voor.

In Nederland, waar het bedrijf vier vestigingen heeft, lijkt het beter te gaan. Een medewerker liet aan het FD weten verbaasd te zijn over het nieuws, aangezien het ‘hartstikke goed gaat’ op zijn locatie. Toch reist de vraag: wat betekent het dreigende faillissement van WeWork voor de flexkantoren in Nederland?

‘Bedrijven willen wendbaar zijn’

De koers van het aandeel van WeWork lijkt vooralsnog geen indicatie van de toekomst voor flexkantoren in Nederland. Experts zien juist kansen voor gedeelde werkruimten, aangezien bedrijven hebben gemerkt hoe belangrijk het is om wendbaar te zijn.

Volgens Sven Bertens, hoofdonderzoeker bij vastgoedadviseur JLL, is ruim 40 procent van de Europese bedrijven van plan te investeren in flexibele werkplekken. “Het aantal mensen dat dagelijks naar hetzelfde kantoor in dezelfde stad reist daalt.”

Ruim 40 procent wil investeren in flexibele werkplekken.

Flexkantoren kunnen kantoorkwaliteit verbeteren

Bij het opzetten van eigen bedrijfsruimte komt veel kijken en flexkantoren kunnen die rompslomp uit handen nemen. Eexperts zien daarnaast ook veel andere voordelen. “Werknemers zijn veeleisender geworden”, stelt Bertens. Een bureau en een simpel koffieautomaat zijn niet meer genoeg. “Flexkantoren spelen daarop in met bijvoorbeeld een wasseretteservice, een goed restaurant en kwalitatieve koffie.”

Hoewel veel bedrijven zich inzetten om op kantoor werken weer aantrekkelijk te maken, is dit niet altijd succesvol. Zeker kleine bedrijven hebben hier niet altijd voldoende capaciteit bieden. Door de schaalvoordelen kunnen flexkantoren makkelijker extra faciliteiten bieden, waardoor ze voor zowel werkgevers, werknemers als zelfstandigen interessant zijn.