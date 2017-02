Succes met je onderneming? Zo ga je verder

Je hebt het voor elkaar gekregen om je idee uit te werken tot een bedrijfje en dat bedrijfje op te bouwen tot iets winstgevends. Hartstikke mooi! Maar… hoe nu verder? Veel beginnende ondernemers weten genoeg over de beginfase, maar vallen in een onzeker gat als ze eenmaal succes hebben. Wij geven je tips.

Voor startups is online meer dan genoeg informatie te vinden. Je kunt je zo perfect voorbereiden op alle stappen die komen gaan. Maar wat nu als je al die stappen hebt gezet en je van je bedrijfje een (bescheiden) succes hebt weten te maken? Dan kom je plots in een totaal nieuwe wereld: je hebt met je bedrijf opeens geld te besteden, je moet nog beter nadenken over je imago, je moet je bestaande klanten zien vast te houden en waarschijnlijk stop je nóg meer bloed, zweet en tranen in je bedrijf dan je al deed toen het zich nog in de opstartfase bevond.

Lees je ondernemingsplan opnieuw

Als het goed is, heb je er een. En daar heb je heel wat tijd ingestoken vóórdat je van start begin met je bedrijf. Maar juist nu, nu je wat succes hebt, is het belangrijk om dit document nog eens goed door te lezen. Ga voor jezelf na in hoeverre je je doelstellingen al hebt bereikt, welke prognoses compleet misplaatst bleken te zijn en welke stappen je wellicht bent vergeten te ondernemen. Sowieso kan het verfrissend werken om je ondernemingsplan nog eens helemaal door te nemen, misschien ontdek je nieuwe inzichten of krijg je juist extra zin om verder aan je bedrijf te werken.

Laat je niet afleiden

Je eerste succesjes zijn behaald en je kan wellicht iets meer achterover zitten ten opzichte van de hectische opstartperiode, maar dit is niet het moment om je te laten afleiden door andere personen en zaken. Neem niet te veel hooi op je vork. Juist in deze tijd van omnipresente technologie is het verleidelijk om alles op je laptop, tablet en mobiel te checken. Maar die constante stroom aan berichtjes en verzoeken kunnen je wel flink afleiden. Dat geldt ook voor je omgeving. Waar het in de startupfase misschien juist fijn was om in een rumoerig cafeetje te werken aan je bedrijf, heb je nu misschien meer baat bij een serene omgeving. En was je in het begin blij met je eerste mailtjes van klanten, nu kom je misschien wel om in het digitale berichtverkeer!

Vraag om hulp

We snappen het wel, als je net begonnen bent met je bedrijfje ben je waarschijnlijk selectief in van wie je hulp wilt. Je wilt je eigen plan trekken en omdat jij degene bent die er zijn ziel en zaligheid (en spaargeld) in heeft zitten, ben jij degene die de beslissingen neemt. Maar nu je een succesvol bedrijfje hebt opgezet, komt er plots veel meer bij kijken. Je bent dan misschien wel een innovatieve ondernemer met een creatieve geest, maar heb je net zoveel kaas gegeten van financiën, HR of wetten?

Regel een partner of medewerkers

Nu je éíndelijk begint te verdienen met je bedrijf lijkt het wat onnatuurlijk of tegenstrijdig om die omzet over meerdere salarissen te verdelen. Maar het kan je bedrijf een aardig stuk op weg helpen als je een partner in de arm neemt of medewerkers in dienst neemt. Ze kosten geld, maar ze leveren je ook een boel op aan extra ervaring, een frisse blik en een extra paar handen en ogen. Meerdere mensen in je bedrijf betekent ook dat jij je weer meer kan focussen op die dingen waar je zo goed in bent of waar je passie ligt.

Investeer in je bedrijf

Bijna elke ondernemer kan zich wel het moment herinneren waarop hij voor het eerst omzet maakt en de dag waarop er voor het eerst winst werd gemaakt. Dat zijn mooie momenten en het is altijd fijn om geld te verdienen met je hobby, maar op het geld zitten of het juist aan allerlei leuke dingen uitgeven helpt je bedrijf waarschijnlijk ook niet verder. Schroom daarom niet om het geld dat je verdient weer in het bedrijf te stoppen door middel van investeringen. Kan een verbeterd kantoor leiden tot een betere werksfeer? Moet je toch die ene dure machine kopen, zodat je productiekosten eindelijk omlaag kunnen? Of moet je misschien je productaanbod uitbreiden of juist een extra dienst aanbieden?

Deel