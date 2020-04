Steunpakket voor startups in de maak

De economie wordt zwaar geraakt door de gevolgen van het coronavirus. Dit geldt ook voor startups, die vaak al moeite hebben om aan kapitaal te komen. Een gericht steunpakket voor Nederlandse startups is nu in de maak.

De overheid heeft al diverse maatregelen genomen om ondernemingen in Nederland die getroffen zijn door de coronacrisis te helpen. Zo heeft de staat sinds 26 maart jongstleden de mogelijkheden voor exportkredietverzekeringen verruimd. Dit moet voorkomen dat bedrijven grotere betalingsrisico’s oplopen, in liquiditeitsproblemen komen of internationale projecten moeten stilleggen.

Ook heeft het de BMKB-regeling voor ondernemers verruimd. Hiermee komt 300 miljoen euro aan extra financiering vrij voor getroffen mkb-bedrijven.

Huidige maatregels niet geschikt voor startups

De maatregelen zijn echter soms niet heel fijn voor startups, die dit weekend dan ook klaagden. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Behoud van Werkgelegenheid bijvoorbeeld stelt dat bedrijven in aanmerking komen als de omzet door het coronavirus is gedaald met minimaal 20 procent. Veel startups kunnen dat echter niet aantonen. De regeling is gebaseerd op een vergelijking met de omzet van vorig jaar, maar veel startups hebben alles behalve een stabiele omzet en daar wordt volgens hen nu wel van uitgegaan.

Binnenkort wordt er gelukkig ook een regeling getroffen voor startups. Waarschijnlijk krijgen Nederlandse startups deze week al toegang tot een nieuw noodpakket, zo kondigde prins Constantijn (boegbeeld TechLeap) aan op LinkedIn. Hij verwijst hierbij naar Duitsland, waar de regering 2 miljoen euro uittrekt om startups te ondersteunen. In Frankrijk is een soortgelijk initiatief gestart.

‘Fantastisch hoe Duitsland haar startups ondersteunt’

Op LinkedIn vertelt prins Constantijn: “Fantastisch om te zien hoe onze Duitse vrienden de startup-gemeenschap ondersteunen om de storm te trotseren. In voorgaande Europe crises faalden startups wegens een gebrek aan kapitaal, terwijl Amerikaanse concurrenten konden uitgroeien tot toonaangevende techbedrijven.”

Terwijl Europese startups omvielen, konden de Amerikaanse doorgroeien tot techleiders.

Volgens Constantijn kunnen we deze vernietiging van waarde niet nog een keer laten gebeuren. “We werken met al onze partners aan een gericht steunpakket in Nederland om ervoor te zorgen dat levensvatbare startup het werkkapitaal en de ‘funding runway’ krijgen om deze crisis te overbruggen.”

Er wordt gewerkt aan een steunpakket voor Nederlandse startups.

