Steeds meer Nederlandse startups worden scale-up

Steeds meer startups in ons land worden zogenaamde scale-ups, bedrijven met minstens tien medewerkers die gedurende drie jaar minstens 20 procent per jaar groeien. Voor het eerst in zeven jaar is het aantal scale-ups gestegen naar 3070, een groei van 7,3 procent ten opzichte van een jaar daarvoor.

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ScaleUpDashboard van de Rotterdam School of Management. Met het onderzoek probeert de school antwoord te krijgen op vragen als hoeveel scale-ups er in ons land zijn, hoe Nederland het op dat gebied doet in vergelijking met andere Europese landen en in welke sectoren de meeste scale-ups zitten.

1 op 20 snelgroeiende bedrijven was ooit startup

Het blijkt dat vooral in de administratieve en ondersteunende sectoren het aandeel snelgroeiende bedrijven in rap tempo toeneemt. Het aandeel is echter dalende in bijna alle Nederlandse topsectoren.

Desondanks zijn er dus toch meer scale-ups bijgekomen. Momenteel is één op de 20 snelgroeiende bedrijven in ons land ooit een startup geweest. Waren er in 2014 nog maar 98 startups die een scale-up worden, vorig jaar was dat aantal al toegenomen tot 156, een toename van 59 procent. En snelgroeiende bedrijven in Nederland hebben 73.680 nieuwe banen gecreëerd.

