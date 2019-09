Startups zijn banenmotor van Nederland

Nederlandse startups zijn dé banenmotor van ons land. In de afgelopen twee jaar wisten zo’n 4300 startups bijna twintigduizend banen te creëren. Dit is een groei van maar liefst 23 procent. Samen leveren startups in Nederland 108.000 banen.

Dit blijkt uit een onderzoek van Dealroom.co in samenwerking met TechLeapNL en CBRE. Op dit moment bestaat het Nederlandse startup-ecosysteem uit 4.311 techbedrijven, variërend van early-stage-startups tot gevestigde bedrijven als Adyen en Thuisbezorgd.

Grootste groei in nieuwe banen bij startups

Deze Nederlandse bedrijven hebben gezamenlijk 108.000 banen gecreëerd in ons land alleen. En in de afgelopen jaren waren deze bedrijven goed voor 19.700 nieuwe banen. Dit is een toename van 23 procent en daarmee vormen startups de snelst groeiende banenmotor van ons land, nog voor IT & Communicatie (waarvan het aantal nieuwe banen met 12 procent toenam) en Research & Development (11 procent).

Jonge bedrijven creëren meeste nieuwe banen

Uit het onderzoek [pdf] blijkt ook dat van de nieuwe banen die door startups zijn gecreëerd de afgelopen twee jaar, meer dan de helft komt van bedrijven die niet ouder zijn dan tien jaar. Het zijn juist de bedrijven tussen de vijf en tien jaar oud die relatief gezien de meeste banen scheppen.

Nederlandse startups zijn 44 miljard euro waard

Alle startups in ons land vertegenwoordigen samen een waarde van 44 miljard euro, terwijl er maar 4 miljard euro in is geïnvesteerd. Ons land staat daarmee op een knappe vierde plek in Europa, met alleen het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Zweden boven zich.

